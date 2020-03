El Ayuntamiento agiliza el pago de 40 millones a proveedores

El Ayuntamiento está agilizando el pago de 40 millones de euros a proveedores para que sobre todo empresas y autónomos puedan contar con ingresos en estos momentos. Esta es de una de las medidas anunciadas ayer por Juan Espadas tras mantener una reunión de trabajo por videoconferencia con los máximos representantes de los agentes económicos y sociales de Sevilla (CES, Cámara de Comercio, CCOO y UGT), el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, la Autoridad Portuaria, las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) y las asociaciones de autónomos andaluces UPTA y ATA para abordar las medidas sociales y económicas que se han ido adoptando desde el Consistorio para contribuir a paliar las consecuencias de la pandemia. Se ha conformado un grupo de trabajo que planifique y coordine las respuestas en materia económica y laboral una vez superada la crisis sanitaria por el coronavirus.

“Estamos trabajando ya en el día de después de esta crisis sanitaria para abordar un plan extraordinario para la reactivación económica y el empleo en la ciudad cuyas directrices vendrán mercadas por el Plan Estratégico Sevilla 2030, cuyas medidas se tendrán ahora que agilizar”. El primer edil socialista solicitó a los distintos agentes participantes en la reunión que detecten el impacto de la crisis sanitaria en cada uno de los sectores estratégicos de la economía y el empleo de la ciudad, y realizar aportaciones “con medidas a corto, medio y largo plazo” que contribuyan a acelerar su reactivación una vez superada la pandemia aprovechando los recursos propios municipales y los del resto de las administraciones públicas, así como facilitar la inversión privada.

Entre las propuestas del gobierno municipal se encuentran planes extraordinarios de empleo y de inversiones en obras públicas impulsado por todas las áreas municipales; una campaña de marketing y estrategia de promoción de la ciudad para el segundo semestre del año; la reprogramación de toda la actividad del Palacio de Congresos y Exposiciones para su impulso en ese mismo periodo; un programa de agilización de licencias y permisos para favorecer la actividad económica; la revisión de ordenanzas fiscales para generar bonificaciones para los sectores más afectados por la crisis económica y sanitaria; la revisión del presupuesto municipal para adaptarlo a las consecuencias económicas de esta crisis y adoptar las medidas que sean necesarias en cuanto a modificaciones presupuestarias.

“Hay que subrayar que el decreto de medidas económicas deja muy poco margen a los ayuntamientos en este ámbito, y que nadie ha levantado aún las limitaciones existentes en cuanto al techo de gasto o las restricciones competenciales de los ayuntamientos, cuestión que debe abordarse de forma inmediata”, explicó Espadas después de señalar que su gobierno ha llegado “al máximo” de su capacidad en cuanto a aplazamientos de pagos o flexibilización de tributos, ya que “toda la actividad paralizada no pagará tributos o tasas municipales”, como puede ser la de basura o veladores. Sin embargo, insistió en que cualquier otra medida que se plantee debe tener “respaldo normativo suficiente” porque se necesitaría “habilitación estatal”.

Sobre la puesta a disposición de la Junta de Andalucía del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) para su adaptación como hospital, Espadas señaló que se trata de una planificación “por si fuera necesario”, pero que la administración andaluza aún no lo ha solicitado formalmente: “Pregunté si iba a ser una necesidad inmediata y se me dijo que no, que no estamos en este escenario y que sería como último recurso, pero se esta planificado ante un posible empeoramiento de los resultados”. Por último, recordó el “ejemplo” de Sevilla donde los desplazamientos en transporte público han caído un 92% y se han interpuesto unas 40 multas por incumplimientos, “un número ínfimo, por lo que el cumplimiento está siendo prácticamente unánime”.