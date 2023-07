El Ayuntamiento de Sevilla exige al Hotel Alfonso XIII más de un millón de euros por impagos del IBI

Lío con el cobro de la renta y el IBI de un negocio emblemático en la ciudad. El Hotel Alfonso XIII adeuda más de un millón de euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Sevilla. No sólo eso. La dirección del establecimiento hotelero ha informado a la Agencia Tributaria de Sevilla de que se opone al pago de la renta anual que debe abonar este año por el edificio municipal enclavado en el número 2 de la céntrica calle San Fernando.

El majestuoso inmueble levantado con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 se encuentra arrendado a Starwood Alfonso XIII Hotel Company, entidad que envió un escrito a la Agencia Tributaria de Sevilla el pasado 31 de mayo por el que se opone al pago de las cantidades debidas, en concepto de renta, correspondientes a la anualidad 2023-2024. Asimismo, en ese informe de remisión que ha llegado también al servicio de Patrimonio se informa que la citada entidad arrastra una deuda con este Ayuntamiento de 1.056.427,42 euros, correspondiéndose con el IBI repercutido más el IVA de los ejercicios 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024.

En consecuencia, el equipo de José Luis Sanz ha desestimado la reclamación presentada por la dirección del hotel en la que se opone al pago de las cantidades debidas en concepto de IBI e IVA correspondiente a la anualidad 2023-2024 y que se derivan del arrendamiento del inmueble. Además, requieren a Starwood Alfonso XIII Hotel Company la deuda pendiente con las arcas de la Casa Consistorial. Patrimonio Municipal avisa a la adjudicataria de que las rentas deberán abonarse en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la notificación del acuerdo, pudiendo acudir a cualquier Oficina de Atención al Contribuyente y solicitar los recibos de rentas pendientes.

No es la primera vez que el Hotel Alfonso XIII está implicado en un lío con el cobro del IBI. En plena pandemia, un informe técnico detectó que no se estaban girando de forma adecuada desde hace varios mandatos los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles en al menos 22 inmuebles municipales alquilados a cuyos titulares les correspondía la imputación de este tributo por ley o estar recogido en el contrato. Las arcas municipales dejaron de recibir un mínimo de 1.766.476 euros, importe que fue solicitado a los arrendatarios, ya que los posteriores al 2015 no estaban prescritos.

Esto hizo saltar las alarmas con varios arrendatarios. El más llamativo fue el caso del establecimiento de lujo, que de acuerdo con los informes técnicos debía abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles aunque no se le estuviera reclamando. Por este motivo y con base a ese documento, el negocio tenía una deuda con el Ayuntamiento de 1.739.163 euros desde 2015, ya que los últimos cinco años estaban prescritos. Eran las anualidades de 256.311 euros en 2015; 295.996 en 2016; 295.996 en 2017; 295.996 en 2018; 293.036 en 2019; y 301.827 en 2020.