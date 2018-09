Beltrán Pérez: "Toda la ciudad habla de seguridad"

El portavoz del PP del Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha advertido este jueves de que "toda la ciudad está hablando de seguridad" aunque el alcalde, el socialista Juan Espadas, esté "negando el problema" que a su juicio prueba el "clamor" ciudadano en demanda de un refuerzo de los dispositivos de vigilancia. Al respecto, ha opinado que la manifestación de promueven una quincena de asociaciones o colectivos para el 28 de octubre en demanda de más medidas de seguridad prueba el "fracaso" del Gobierno local en la materia y la necesidad de actuar.

Beltrán Pérez ha protagonizado este jueves una rueda de prensa, para presentar la moción que defenderá su grupo en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento con relación a las quejas vecinales surgidas en la Macarena por incidencias con las personas sin hogar que acuden a los centros habilitados para ellas en esta zona de la ciudad.

La propuesta del PP, en ese sentido, recuerda que el entorno de la Macarena aglutina cuatro centros habilitados para las personas sin hogar que suman 286 plazas, con lo que estos dispositivos absorben al "64 por ciento" de las 444 personas sin hogar contabilizadas en Sevilla en el último recuento oficial.

Por eso, y en aras de compatibilizar las "obligaciones" de prestar ayuda asistencial Y "techo" a las personas sin hogar y "garantizar el mantenimiento de la convivencia y actuar contra las personas que alteran la paz", pues en la Macarena median quejas por incidentes protagonizados por personas sin hogar, la moción del PP señala la "extremadamente urgente" necesidad de actuar en la zona.

Así, la moción que el PP defenderá en el próximo pleno ordinario propone, como ya había explicado anteriormente Beltrán Pérez, que el entorno de la Macarena donde se ubican los centros para personas sin hogar cuente con un "dispositivo coordinado y permanente" de la Policía Local, los servicios de limpieza y los servicios sociales; "iniciar cuanto antes los estudios oportunos para reubicar al menos el 50 por ciento de las plazas de albergue social concentradas" en la Macarena, abordando tal labor en el seno del Consejo Local de Servicios Sociales y la Mesa de Personas en Exclusión y Sin Hogar para contar con todos los agentes implicados; y comenzar a estudiar "el número de plazas de albergue" que necesita la ciudad y un incremento de los servicios sociales para atender mejor a las personas sin hogar. LA "POBREZA POLÍTICA" DEL PSOE

Y mientras el Gobierno local socialista promueve de su lado una moción en favor de "reordenar" por toda la ciudad las plazas de recursos sociales concentradas en la Macarena, tratándose de "la misma iniciativa propuesta en 2013 por IU y que fue rechazada al votar en contra el PP, que entonces gobernaba con mayoría absoluta, Beltrán Pérez ha criticado la "pobreza política" del alcalde, porque a su juicio "se parapeta en una moción de IU aprobada hace cinco años, cuando las circunstancias eran otras".

Así, frente a las recriminaciones del PSOE por el rechazo del PP a aquella moción de 2013, Beltrán Pérez ha defendido que "el malestar de entonces" fue "abordado" mediante medidas y desde entonces no hubo nuevas "denuncias públicas por falta de convivencia". "Cinco años es mucho tiempo y las realidades sociales cambian", ha dicho avisando de que en el actual mandato, el Gobierno local del PSOE ha "incrementado un 20 por ciento" las plazas para personas sin hogar ubicadas en la Macarena.

Y es que en efecto, a finales de 2017 fue reabierto el centro 24 horas de baja exigencia para personas sin hogar del paseo de Juan Carlos I, con un total de 20 plazas, criticando entonces los socialistas que durante el mandato del PP este espacio fuese dedicado a "otras funciones".

Así, Beltrán Pérez ha insistido en que los vecinos de la Macarena que se quejan de los citados incidentes "ven insuficientes" los planteamientos del Gobierno local, por lo que ha reclamado al alcalde que abandone las "estratagemas" políticas y comience a actuar "a golpe de decisión y no a golpe de moción", pues a su juicio el PSOE intenta escenificar en el pleno lo que no soluciona "en la calle". NO SE PUEDE "HACER OÍDOS SORDOS"

Y es que en un contexto en el que el barrio de Pino Montano ha sido recientemente el escenario de una nutrida manifestación en demanda de un refuerzo de las medidas de seguridad ante un supuesto repunte en las incidencias y robos, y una quincena de colectivos y asociaciones promueve una manifestación similar para el 28 de octubre, Beltrán Pérez ha advertido de que aunque Espadas "niegue el problema", lo cierto es que "toda la ciudad está hablando de seguridad" y el Gobierno local no debe "hacer oídos sordos" bajo la premisa de que las estadísticas oficiales reflejan una reducción de los robos en el conjunto de la ciudad.

Así, ha expuesto que la mencionada manifestación promovida para el día 28 de octubre prueba el "fracaso" del Gobierno local del PSOE y de la Delegación del Gobierno central en Andalucía a la hora de responder a las quejas ciudadanas, manifestando su deseo de que dicha movilización no se celebre finalmente, por que hayan sido implementadas medidas de seguridad que satisfagan a los vecinos.

En ese sentido, ha recordado su reivindicación de celebrar una reunión extraordinaria de la junta local de seguridad al objeto de abordar la situación, defendiendo ante las acusaciones del PSOE de generar supuestas alarmas innecesarias, que "arrimar el hombro no consiste en callarse" ante un "problema" real, sino en proponer y ofrecer una "ayuda" que a su juicio está declinando el alcalde.

Finalmente, ha condenado la situación suscitada en Pino Montano, donde unas personas habrían agredido a un delincuente del asentamiento chabolista de El Vacie al culparle del apuñalamiento sufrido hace semanas por un menor de edad, hechos por los que fue detenida una persona y la Policía Nacional busca a otras dos. "Nadie puede tomarse la justicia por su mano, porque eso no es justicia",