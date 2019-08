Brazadas contra el Alzheimer, la nueva gesta de Rafa Alcázar y Manu García

Los nadadores Rafa Alcázar (51 años) y Manu García (53) han presentado su próxima acción benéfica, una nueva gesta que van a realizar a finales de agosto. En el acto de presentación les han acompañado Antonio Monroy, presidente de la Asociación Sevillana de Lucha Contra el Alzheimer y otras Demencias (ASLA) y a la cual irá destinada la recaudación, y el presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Práxedes Sánchez.

Asimismo, este año el reto tendrá una mayor dificultad que los anteriores, ya que ambos nadadores recorrerán los 38 kilómetros sin neopreno, a pesar de haber sido avisados de la posible existencia de medusas en la zona. Ante esto, Rafa -entre risas- ha asegurado estar concienciados de la existencia de las mismas. "Esperemos que nos respete, no como el año pasado, que luchamos contra el Levante", afirmó el propio Rafa respecto al clima.

Ambos nadadores aclararon la razón de la elección del alzheimer. Tanto Rafa como Manu han vivido de cerca "la dureza y crueldad de esta enfermedad" y creen necesaria la información y formación sobre la misma, de lo cual se encarga la asociación sevillana ASLA.

Del mismo modo, en su intervención, el presidente de la asociación ha querido concienciar sobre esta enfermedad que, según los estudios, se habrá triplicado en la población en 2050. Además, se mostró preocupado por la expansión en personas jóvenes y pide que "seamos más escuchados y se sienten con nosotros", en referencia a los políticos.

Una travesía nada fácil

Además del ya sabido peligro de las medusas, la travesía no será nada fácil para estos dos sevillanos. La duración estimada es de entre 16 y 19 horas, durante las cuales no podrán tocar la embarcación ni pararse. Solamente, según han explicado, podrán dejar de nadar para avituallarse cada 45 minutos. Manu ha asegurado que "queramos o no" necesitarán comer y beber para poder aguantar todas las horas que durará la travesía, la cual sólo han completado 19 personas.

A pesar de no llevar el neopreno, los nadadores han asegurado que no corren peligro por las temperaturas. Pero todo tiene un motivo. La asociación que les ayuda defiende el nado tradicional, por ello no podrán usar este traje tan característico.

Ni Rafa Alcázar ni Manu García buscan el dinero, aunque no esconden la importancia del mismo, sino que su intención es dar visibilidad. Esto, según han apuntado ellos mismos, se logra poniendo "metas más exigentes".

Unidos por el trabajo

Rafa Alcázar, abogado de profesión, conoció a García cuando trabajaba para él. Allí, ambos se dieron cuenta de la existencia de gustos comunes por diferentes aficiones, como la natación. Ambos, padres de familia, ya están inculcando a sus hijos la afición por la natación.

Aunque este año estuvo cerca de cancelarse la gesta de estos dos amigos, pues, a pesar de que él dice que nunca lo vio peligrar, Alcázar acabó "la Semana Santa (otra de sus grandes aficiones) con una costilla rota y una neumonía" que le impedía entrenar.

Una pequeña donación ayuda mucho

Alcázar y García pidieron que la sociedad se involucre y realice donaciones, ya que "con muy poco se puede conseguir mucho, aunque sea difundiendo la iniciativa", aseguró García. Además, Rafa Alcázar explicó que "Manu le ha escrito a muchas empresas 'gordas' y ninguna se ha querido involucrar", lo cual complica la financiación de estas iniciativas, para las cuales ellos han tenido que poner mucho dinero para que salga adelante.

Por último, quisieron agradecer "el gran apoyo del Círculo Mercantil", el cual siempre se ha mostrado a favor de colaborar con los dos nadadores sevillanos.