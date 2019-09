Buscamos las calles más sucias de Sevilla, ¿nos ayudas?

Sevilla está más sucia y no es ninguna impresión. Lo revelan las fotos que a diario publican los vecinos en redes sociales lamentando el estado de su barrio, lo advierte la plantilla de la empresa municipal de la limpieza (Lipasam) y lo reconoce el propio Ayuntamiento de Sevilla al constatar que llevamos una década perdiendo empleados y no se pueden realizar nuevas contrataciones por un "mandato estatal".

Los barrios son los grandes damnificados: antes se limpiaba tres veces por semana y ahora una. El comité de empresa asegura que se puede modificar la organización de los turnos para ser más eficientes -el modelo se remontan a la etapa de Monteseirín- y piden al actual alcalde, el socialista Juan Espadas, que afronte con valentía el problema de la suciedad modificando de forma radical el plan de trabajo. Los trabajadores aseguran, incluso, que la ciudad podría ahorrarse hasta 1 millones de euros.

Las limitaciones y dificultades son tales que son los propios vecinos quienes están haciendo de 'inspectores' a través de sus denuncias en las redes sociales. Se actúa a golpe de denuncia: se publica el estado de suciedad de calles y plazas y casi de forma inmediata los operarios de Lipasam intervienen.

Este mensaje de Alejandro es justo de este martes, un día después de que hayamos publicado un amplio informe en Diario de Sevilla analizando qué está ocurriendo con el problema de la suciedad y qué vías de solución podría tener.

@SevillaCivica @RetoLipasam Nótese la cantidad de suciedad acumulada en los mismos contenedores. Cuando el pedal no funciona, no hay Dios que se atreva a tocar la tapa. Digo que un manguerazo una vez al mes como hacen en otras ciudades no estaríade mas. La Florida. pic.twitter.com/JrMnkhKLsr