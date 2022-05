Cae en Sevilla una banda que cometió tres atracos en 24 horas

Cometieron tres atracos en menos de 24 horas. La Policía Nacional ha detenido a una banda de atracadores que asaltó el mismo día un supermercado, una gasolinera y una sucursal bancaria. Los cuatro arrestados tienen un amplio historial delictivo, y uno fue detenido en la provincia de Málaga, donde había huido tras cometer presuntamente los robos.

El primero de los atracos se produjo el 20 de enero en la calle Satsumas, en Santa Aurelia. Según informó este lunes la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las dos menos veinte de la tarde. Tres individuos irrumpieron en el interior del negocio, un supermercado de la cadena El Jamón, ocultando sus rostros con pasamontañas. Uno de los delincuentes esgrimía un arma blanca. Amenazaron a la cajera, que se refugió en el interior del establecimiento.

Los asaltantes consiguieron llevarse una de las cajas registradoras del supermercado, que contenía 400 euros. Huyeron a bordo de un vehículo de color gris plata, donde les esperaba otra persona con el motor en marcha. Este mismo supermercado sufrió un robo similar el pasado 2 de mayo, cuando un delincuente irrumpió con un machete y arrancó la caja registradora de cuajo. Le esperaba fuera un cómplice con una moto en marcha. Este otro atraco sigue bajo investigación.

El segundo de los atracos que se le imputan a la banda desmantelada se produjo al día siguiente, el 21 de enero, sobre las once y media de la mañana. El lugar elegido para este segundo robo fue una sucursal bancaria de la calle Gramil, en el polígono Store. Los cuatro individuos entraron cubriéndose los rostros con pasamontañas y uno de ellos con una navaja. Al igual que en el supermercado, amenazaron a dos empleadas del banco con el arma blanca. Uno de los asaltantes sustrajo 1.115 euros del interior de una caja. Después, huyeron de nuevo en un turismo de color gris.

Ese mismo día, veinte minutos después del robo en el banco, entraron en una gasolinera de la calle Pino Albar, en el polígono industrial El Pino. Con el mismo modus operandi, amenazaron al empleado con la navaja y se llevaron la caja entera, después de arrancarla del lugar en el que estaba en el mostrador de la gasolinera. En esta ocasión, entraron tres de los ladrones mientras el cuarto se quedaba fuera con el vehículo en marcha para garantizar la huida.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se pudo ver el turismo y distinguir la marca, modelo y la matrícula parcial, aunque luego se demostró que se trataba de una placa falsa. Con la información obtenida en este y en los otros dos robos con violencia, el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla comenzó una investigación. Gracias al visionado de las imágenes y las inspecciones oculares realizadas en los tres establecimientos, los agentes lograron identificar a los cuatro integrantes del grupo.

Se trata de tres delincuentes con un amplio historial delictivo, que planificaban los asaltos y se distribuían las funciones. Ejecutaban los robos con gran celeridad, como puede verse en vídeos como el que se reproduce sobre estas líneas, en el que se aprecia como todo transcurre en cuestión de segundos. Los sospechosos fueron identificados como C .M. G., de 34 años; R. V. A., de 52; F. J. H. C., de 36; e I. S. C., de 43. A todos ellos se les imputan tres delitos de robo con violencia e intimidación.

Los delincuentes fueron detenidos entre los días 20 de abril y 7 de mayo, en varios dispositivos policiales coordinados. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial y el juzgado de Guardia de detenidos de Sevilla ordenó su ingreso en prisión provisional. Uno de los presuntos autores de los atracos tenía hasta seis reclamaciones judiciales en vigor. La operación policial en la que se ha desmantelado esta banda de atracadores lleva el nombre de Cabárceno.