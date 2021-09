Cáncer de pulmón: De un diagnóstico tardío a una larga supervivencia

El cáncer de pulmón representa la primera causa de muerte por cáncer y es responsable, aproximadamente, de 1,8 millones de muertes al año en todo el mundo. Es España, cada día mueren 60 personas por esta enfermedad. Sabiendo esto, es evidente la necesidad de dar un paso adelante y cambiar el futuro de las personas con cáncer de pulmón.

El gran desafío es poder diagnosticar la enfermedad en estadios iniciales cuando el tratamiento aún tiene finalidad curativa. Como subraya el jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Virgen Macarena, David Vicente Baz, es el momento de "avanzar para conseguir detectar el tumor de forma precoz para así facilitar la larga supervivencia".

No es el único reto. Si imprescindible es seguir trabajando para conseguir que la enfermedad pueda detectarse antes, también lo es la investigación en ciertos tipos de tratamientos de los que ya se conocen grandes beneficios. En este sentido, la inmunoterapia avanza con paso firme para reivindicarse como la gran revolución en la lucha contra el cáncer. Esta terapia consiste en estimular las defensas del organismo para que identifiquen las células tumorales y las ataquen. "Esto ha sido un avance muy importante en el cáncer de pulmón que ha supuesto que, en casos en los que antes no podíamos hablar de largos supervivientes o, incluso, de curación, pues hoy en día esa posibilidad exista. Actualmente, ya se están administrando tanto en enfermedad metastásica como en tumores localmente avanzados no operables", explica el oncólogo del Macarena.

Por otro lado, las terapias personalizadas o dirigidas que se aplican tras la búsqueda en cada caso concreto de unas alteraciones moleculares que hacen que cada tumor pueda tener un tratamiento único y concreto para ese paciente y tipo oncológico, haciendo posible un buen control de la enfermedad permitiendo a los pacientes, a pesar de que, incluso tengan metástasis, tener una vida más o menos normal y una supervivencia de "muchísimos años". "Hasta hace unos siete años no había ningún avance en este sentido. Son tratamientos que se han ido incorporando progresivamente, pero el cambio en los últimos cinco años ha sido tremendo tanto por la inmunoterapia como por la medicina personalizada, pero también por los avances en los métodos de diagnóstico, que cada vez son más sofisticados para identificar las alteraciones que hacen posible las terapias más específicas", concreta el doctor Vicente.

Para ello, los ensayos clínicos son clave, aún contando con el elevado riesgo de fracaso. Constituyen uno de los mejores ejemplos de cómo aunando fuerzas con el mismo objetivo, que no es otro que lograr nuevos fármacos para mejorar la salud de las personas, sectores y agentes muy diversos son capaces de generar una dinámica virtuosa que beneficia al conjunto de la sociedad, aunque estos beneficios sean, en ocasiones, poco conocidos. En el cáncer de pulmón, el Macarena es referente internacional en investigación de nuevas terapias con más de 25 ensayos clínicos en marcha en este sentido con participación, mayoritariamente, de países de EEUU y europeos.

Si bien los expertos subrayan la importancia de favorecer el diagnóstico precoz por su impacto sobre el pronóstico, así como avanzar en nuevos tratamientos que consigan alargar la supervivencia, siempre acaban por recordar que más eficaz aún es evitar su aparición, máxime teniendo en cuenta que conocemos su principal factor del riesgo: el tabaco, considerado responsable de más del 80% de los tumores de pulmón. "Si fumas, déjalo. Y si no lo haces, no te inicies nunca", lanza el doctor a la ciudadanía.