"Los jóvenes de Sevilla necesitan acceder a nichos de empleo con futuro"

Abogado, tres hijos y bético por su abuelo navarro

Hijo del ex político Javier Aristu. La renovación generacional de CCOO de Sevilla la lidera un abogado colegiado de 44 años, honesto, currante y leído que trabajó durante años en cooperación internacional para ONGs. Carlos Aristu Ollero (Sevilla 1976) es hijo del conocido ex político Javier Aristu (teniente de alcalde de 1982-1987 por el PC y ex vicepresidente de la Diputación). Su familia paterna, de Navarra (“mi abuelo fue de los pocos navarros que emigraron por motivos económicos”), y la materna, sevillana de la Amargura. Vive en Pío XII, barrio trabajador, es bético por su abuelo y padre de tres hijos (de 3 a 10 años), una familia numerosa que hace malabarismos para conciliar y trotar con los niños en el campo.