Carmen Calvo dice que Pedro Sánchez no aceptará el encargo del Rey "sin los apoyos suficientes"

El candidato del PSOE y presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, no aceptará el encargo del rey Felipe VI "si no cuenta con los apoyos suficientes", según ha confirmado Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Gobierno, que acompañó al monarca en la reunión en el Alcázar de la comisión del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y después en la visita que los Reyes Felipe y Letizia hicieron al Archivo de Indias, donde conocieron la exposición 'El viaje más largo'. "Si hay alguna posibilidad la exploraremos", añadió carmen Calvo, que dejó bien claro que de la primera oferta de un Gobierno de coalición a Unidas Podemos se había pasado a "una oferta intermedia" que todavía no ha estudiado la formación que lidera Pablo Iglesias. "Tiempo hasta el día 23 hay y si se puede se hará". El Rey viajó a Sevilla desde Madrid, donde a primera hora recibió en el palacio de la Zarzuela a Marichell Batet, presidenta del Congreso, a la que le confirmó los días 16 y 17 para la reunión del monarca con los portavoces. Carmen Calvo rechazó analogías con otros gobierno europeos, "en Italia hay gobierno de coalición porque les dan las cifras, con los 42 escaños de Unidas Podemos no dan".

Independientemente de lo que ocurra el día 23, el día 26 el gobierno ha convocado a una comisión en la que están representadas todas las comunidades autónomas para estudiar "las contingencias frente a una salida abrupta del Brexit", por la influencia que podía tener en España, "particularmente en lo relativo a Gibraltar". Criticó al líder de Ciudadanos, Albert Ribera, por haber rechazado las invitaciones del presidente Sánchez a reunirse y convocarlo ahora por carta el líder de Ciudadanos para hablar del artículo 155, "cuando existe una sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza una aplicación preventiva de ese artículo en Catalauña".

Susana Díaz, expresidenta de la Junta, portavoz del PSOE en el Parlamento Andaluz, dijo a su llegada al Archivo de Indias que mantiene la esperanza de que se alcance un acuerdo para formar gobierno antes del día 23, "no se puede mandar el mensaje de que los españoles se han equivocado en las urnas".