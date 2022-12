‘Cisma’ en el Colegio de Ingenieros de Caminos tras el informe sobre la AP-4 y la N-IV

La apuesta del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, Ceuta y Melilla por la movilidad sostenible para mejorar las conexiones entre Sevilla y Cádiz ha provocado un terremoto interno en esta institución. El informe técnico que el Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, Ceuta y Melilla emitió a finales de noviembre, a petición de este periódico, sobre su posición respecto al tercer carril de la AP-4 y al desdoble de la N-IV ha causado una profunda división en el seno del organismo.

El cisma ha sido tal que ha culminado con la dimisión de Abraham Carrascosa (Jaén 1961), representante de Sevilla en el colegio y ex decano de Andalucía durante ocho años.

El Colegio afirma en ese informe que ha causado enorme polémica, redactado por la Comisión de Transportes y Movilidad que coordina David Álvarez Castillo, que no ve sentido ni al tercer carril de la AP-4 y ni al desdoble de la N-IV ante la posible vuelta del peaje, y que la prioridad es más transporte público sostenible: fomento del tren y de plataformas reservadas de autobús.

Como segundo efecto de ese informe, los dos ingenieros de caminos andaluces que ocupan la dirección de las patronales de la construcción de Sevilla (Gaesco) y Andalucía (Ceacop), el gerente de Gaesco Juan Aguilera y el vicepresidente de Ceacop Manuel González Moles, enviaron este miércoles 7 de diciembre una queja formal por escrito al Colegio nacional de Ingenieros de Caminos para que corte cabezas en la Demarcación de Andalucía, si estima que no ha cumplido los controles estatutarios.

“Ante el ridículo público que estamos sufriendo, nos vemos obligados a solicitar tu intervención como Presidente Nacional para que se aclare este posicionamiento y sobre todo si se han cumplido los controles estatutarios de nuestro Colegio, así como que en caso contrario, dictes las órdenes oportunas para cesar a la persona responsable de tal desatino”, reza literalmente la carta enviada al presidente nacional del Colegio, Miguel Ángel Carrillo. En la misiva piden al presidente nacional que no acepte la dimisión de Carrascosa para que pueda reincorporarse a la Junta Rectora.

El cese al que se refieren apunta directamente al coordinador de la Comisión de Transportes y Movilidad: David Álvarez Castillo, que es vocal de la Junta Rectora del colegio, así como miembro de la Comisión de Transporte y Movilidad del colegio a nivel nacional.

En la carta al presidente nacional, Aguilera y Moles califican la posición del colegio andaluz de “bochornosa”, “impresentable” y de “ridículo público”, especialmente la frase del informe que sirve para argumentar el rechazo a más carreteras entre Sevilla y Cádiz: “más vías no es la vía” y “las inversiones para el sistema de transporte del eje Cádiz – Sevilla son realmente bienvenidas y, sin duda que hacen falta, pero no para seguir haciendo más de lo mismo”.

Carrascosa sobre su dimisión

Abraham Carrascosa ratificó este jueves a este periódico su dimisión como representante de Sevilla en el Colegio el pasado 30 de noviembre. Explicó que su decisión no tiene vuelta atrás mientras el colegio no rectifique su posición sobre las obras del tercer carril y del desdoble de la N-IV. Carrascosa califica ese informe de “impresentable” y critica que nadie del colegio ha contactado con él desde que anunció su marcha. “Lo peor es el silencio y no decir nada”, lamentó.

En su opinión, el informe sobre la posición del Colegio debió pasar, antes de ser publicado, por la Junta Rectora integrada por 23 colegiados, entre los cuales figuran cargos de la consejería de Fomento de la Junta, o en su defecto por la comisión permanente. Según Carrascosa ni él mismo como representante de Sevilla ni el de Cádiz llegaron a ver ese documento antes de su publicación.

El Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía denegó este jueves ofrecer detalles sobre este cisma interno.