Ciudadanos critica el “doble rasero” de Muñoz en la gestión de la ‘Sevilla verde’ y exige “una revisión urgente” del arbolado

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha criticado este martes el “doble rasero” del alcalde Antonio Muñoz en “la pésima gestión de las políticas verdes en nuestra ciudad”, lo que ha desembocado “en una pérdida preocupante de la masa arbórea, la caída constante de ramas de gran porte y el número cada vez más amplio de alcorques vacíos en todos los barrios”. En este sentido, ha advertido de que “lejos de solucionarse alguno de los principales problemas que se han producido en Parques y Jardines a lo largo de estos últimos años, venimos observando que, debido a la inacción y en ocasiones también a la acción equivocada del equipo de gobierno del PSOE, estos problemas se están cronificando”, algo que “requiere de un cambio de rumbo urgente en la gestión del gobierno local” para que “la Sevilla verde que anhelamos deje de ser una utopía”, ha indicado.

Pimentel ha explicado que “el alcalde debe asumir de una vez que no se están haciendo las cosas bien en Parques y Jardines” y que “esa es una realidad que se observa claramente con sólo recorrer las calles y plazas de nuestra ciudad”. Así, ha añadido que “el primero que debe asumir sus errores es Muñoz”, que “se dedica a prometer una y otra vez que se aplicarán mejoras en este área que al final nunca llegan” y que “ha sido incapaz de frenar la pérdida de árboles que afecta ya como una lacra al conjunto de la ciudad”. De hecho, “lo que no se puede permitir es que el alcalde aproveche cada polémica relacionada con el arbolado para anunciar públicamente que se plantarán cientos de ejemplares y que hasta se multiplicarán las partidas del presupuesto destinadas a este fin y que luego las palabras se queden en promesas incumplidas”, porque “esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestra ciudad y no sólo en relación a las políticas verdes”, ha dicho.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha insistido en que este “doble rasero” del alcalde se ejemplifica en “las controvertidas decisiones que ha tomado el equipo de gobierno del PSOE en los últimos meses” y de las que “Muñoz es el principal responsable”. Así, ha añadido que “no puede ser que el alcalde anuncie hace una semana un aumento histórico de la inversión en Parques y Jardines y que en el día de hoy hayamos conocido que es cómplice de la tala de una hilera de árboles en la avenida Ramón Carande”. De hecho, “es urgente que el alcalde dé una explicación sobre lo que ha ocurrido en este caso”, ya que “las informaciones publicadas aseguran que han fallado los controles de inspección de estos trabajos” y, por tanto, que “el Ayuntamiento podría haber puesto mucho más de su parte para evitar que estos trece ejemplares se perdieran para siempre”, ha señalado.

Pimentel ha añadido que “a todo esto se suman las reiteradas caídas de ramas de gran porte que hemos vivido este verano en zonas como la Plaza Nueva, la Plaza de la Gavidia, la Plaza de Las Mercedarias o la calle Juan Díaz de Solís del barrio de Triana”, que, “afortunadamente se han saldado sin daños personales”. Sin embargo, “a nadie se le escapan las terribles consecuencias que habrían podido tener si hubieran afectado a viandantes”. Por tanto, y “dado que la política verde desarrollada en los últimos años por el equipo de gobierno socialista se ha demostrado insuficiente, urge que se rectifique la estrategia municipal al respecto” y que, además, “esto se traduzca en una revisión integral del arbolado y un aumento considerable de las partidas previstas en los presupuestos”. No obstante, “la realidad es que a día de hoy Sevilla es una ciudad sin sombra, llena de alcorques vacíos y sin sensibilidad para la conservación de su arbolado”, algo de lo que el alcalde es “responsable directo”, ha concluido.