Desde que Sevilla asumió resignada la prohibición de ‘pasos’ en la calle, hace ya algo más de dos años, la reacción del mundo cofrade ha sido más que ejemplar. Con responsabilidad ha sabido -y sabe- asumir los tiempos y comprender el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Como el que sabe esperar al Señor del Gran Poder por muchos nazarenos que puedan pasar… Porque sabes que cuando llegue, todo tiene sentido, aunque sea cuestión de segundos.

Pero la ansiedad es tan traicionera que a veces nos perturba queriendo alcanzar cuanto antes los anhelos. Eso mismo es lo que le sucedió en la primavera de 2020 a Ángel del Castillo González (Alcalá de Guadaira, 16 de agosto de 1994), más conocido como ‘Angelito el Aguaó’.

Se reveló, a su modo, y comenzó a enviar notas de voz por WhatsApp a numerosos grupos y amigos bajo el lema de: “Cofrades, a la calle”. Pronto, el mensaje caló hondo y los audios se volvieron virales. Su estilo, único, engancha a la vez que te saca una sonrisa. Su voz, bondadosa y pregonera, encandila.

En muy poco tiempo se hizo tan popular que la gente se hacía con su teléfono para pedirle audios ‘personalizados’ con el objetivo de dar alguna sorpresa de cumpleaños, una declaración de amor o para la bienvenida a una comunidad de vecinos.

Los rumores hablan que hasta cobra ya por Bizum, pero él lo niega rotundamente. Todos querían y siguen queriendo tener un audio/pregón de este chico de 27 años que ama y siente la Semana Santa como pocos.

Porque Ángel es hermano de unas pocas de cofradías nada más… En su pueblo alcalareño es de la Hermandad de la Tercera Palabra, la Hermandad del Soberano Poder, la Asociación Parroquial Cristo de la Paz y María Santísima de la Estrella, la Hermandad de la Borriquita, la Hermandad de Jesús, la Hermandad del Santo Entierro, la Hermandad de la Divina Misericordia, la Hermandad del Rocío de Alcalá de Guadaira y la Hermandad de la Virgen del Águila.

En Mairena del Alcor pertenece a la Hermandad de la Vera Cruz, la Hermandad de las Ánimas y la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios.

Y en Sevilla es hermano de La Resurrección, Los Servitas, la Virgen de Valvanera, la Virgen de la Cabeza y la Pastora de Triana. Hay quien cuenta que, en cierta ocasión, Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis hispalense, le dijo con simpatía: “Se puede tener fe, Ángel, pero no es necesario que te hagas hermano de todas”.

La autorización de hace unos días que permite procesiones con pasos y costaleros en Sevilla y su provincia ha llegado a este joven como ‘agua de mayo’. Su lema, ahora más que nunca, está en boca de todos: ¡Cofrades, a la calle!

“Cuando me enteré de la noticia me puse muy contento y emocionado. Estoy muy feliz. Me llamaron ese día un montón de Hermandades para compartir conmigo la alegría y decirme que cuentan conmigo como aguaó o acólito. ¡Me han llamado cofrades de todas partes!, apunta exultante.

"La semana que viene saldré de aguaó con la Hermandad de la Cabeza de San Juan de Palma y estoy que ni me lo creo"

La semana que viene “saldré como aguaó con la Hermandad de la Cabeza de San Juan de Palma, y estoy que ni me lo creo”. Pero hoy que ya hay procesiones en las calles de Sevilla “voy a estar disfrutando, aunque sé que mucha gente me va a parar por la calle, para pedirme una foto, gritarme ¡Cofrades a la calle! o ¡eres un grande! A mí eso me encanta”.

De hecho, asegura que vestirá su camiseta de ‘Cofrades a la calle’ que tiene en venta en la tienda ‘El Mosca’ desde hace tiempo. Y de cara a la jornada de hoy se mantiene firme en una petición: “Me gustaría recordar a todos los cofrades que se comporten, que guarden las distancias de seguridad y usen las mascarillas. Y los costaleros que se dejen de bares, por favor”.

“Me gustaría recordar a todos los cofrades que se comporten, que guarden las distancias y usen mascarillas"

De todo este tiempo de ‘popularidad’ se queda sin duda “con el cariño de la gente”. Al principio, de hecho, había quien se mofaba de él, pero con el tiempo ha logrado conquistar el corazón de la mayor parte de personas. Porque todo dentro de él es amor y ternura.

"Los memes sobre mí al principio no me hacían gracia, pero ahora algunos me gustan mucho"

Los memes al principio “no me hacían gracia, pero ya con el paso del tiempo hasta me gustan algunos mucho. Como el último que han hecho de los Simpsons y donde sale mi voz”. (Risas).

"Pronto apareceré en un libro de Julio Muñóz (Rancio)"

Hasta aparecerá en un libro del periodista Julio Muñóz (Rancio) que sacará próximamente. Y es que Ángel no esconde ningún personaje detrás de él, es tal cual lo escuchamos o conocemos, sin filtros alguno. Sin lugar a duda, el verdadero fenómeno viral de esta pandemia dentro del mundo cofrade.

"Tengo un sueño: ver a la Asunción de Cantillana en la calle"

Preguntado por un sueño por cumplir nos lleva, de nuevo, a su verdadera pasión por la fe. “Tengo un sueño, que es ver a la Asunción de Cantillana en la calle. Alguna salida extraordinaria para noviembre, por ejemplo. No sé si este año la Hermandad se lo estará pensando, pero a mí me haría muy feliz ver a la Virgen de la Asunción Gloriosa en su paso por todo el pueblo”, comenta con emoción.

Noble, extrovertido y de charla rápida, así es Ángel del Castillo González. Un cofrade jartible que tiene claro que la felicidad está hecha para ser compartida, aunque sea a base de notas de voz por WhatsApp. Porque la locura, en ocasiones, tiene su punto de cordura. En esta vida, mientras algunos ven un final sin esperanza, otros, como Ángel, ven una esperanza sin fin.