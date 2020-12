Concentración del SUP en Sevilla contra la "involución de los derechos de los policías"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha concentrado este miércoles en la puerta de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, para denunciar "la involución de los derechos que están sufriendo los policías y luchar contra la arbitrariedad". El sindicato lamenta que, "bajo los manidos argumentos de la redistribución de efectivos, reestructuración de los servicios u optimización de los recursos, se está provocando un enorme desánimo y desasosiego entre los policías, ante el temor de ser cambiados de puestos de trabajo".

Se refiere esta central a los ceses en algunos puestos que se han dado en la Jefatura, en lo que consideran un castigo para aquellos policías que ejercen sus derechos sindicales. Esto, añade el SUP, conlleva un perjuicio para la conciliación familiar, ya que de un día para otro los agentes pasan de trabajar en turnos de mañana o tarde a cadencias de turnos de mañana, tarde y noche".

Para el SUP, "este sistema socava la libertad discrecional de los policías para actuar con independencia y objetividad bajo el imperio de la ley, y pone en peligro la seguridad pública al servicio del interés general". El sindicato se ha negado a acudir a la reunión trimestral, un gesto que ha sido secundado por otras organizaciones como la CEP y la UFP.

En cuanto a la gestión de la pandemia, el SUP informó que el martes se impartió una nueva instrucción sobre grupos vulnerables al Covid-19, "en la que todo se traduce en problemas para cumplirse". Por un lado, asegura, los servicios médicos de la Policía "parece que no están constituidos como unidades de salud, con lo cual no se consideran competentes para informar".

Sin embargo, el servicio de Riesgos Laborales no informa hasta que no tenga un informe médico. "Mientras la pelota va de un lugar a otro, los funcionarios continúan en riesgo frente al Covid". El SUP recuerda que el puesto de comisario provincial sigue sin cubrirse.