Concha Yoldi, Premio Honorífico Alumni 2023 de la US: "Puedo rebatir las críticas a la universidad una por una"

“Puedo rebatir todas las críticas a la universidad una a una”. La frase la ha pronunciado este jueves la empresaria Concha Yoldi durante la entrega del Premio Honorífico Alumni 2023 que ha entregado la Universidad de Sevilla (US) en la ceremonia anual de este galardón, con el que se reconoce el compromiso y dedicación de la homenajeada con la institución académica. La presidenta de Persán, de su fundación y del consejo social de la US ha recordado en su discurso todos los frentes abiertos del sistema universitario en la actualidad. No ha dejado ninguno en el tintero. Desde la precaria financiación a la falta de mujeres en las carreras Stem, pasando por la necesidad de una mayor transferencia del conocimiento entre los grupos de investigación de la Hispalense y el tejido empresarial sevillano.

Un repaso en todo regla. Y con una actitud muy reivindicativa. Tanto que el rector de la US, Miguel Ángel Castro, en la intervención final, no ha añadido ni una palabra más. Todo lo ha dicho ya Conchi Yoldi, quien en su discurso no se ha limitado a dar las gracias por el premio honorífico ni a recordar los lazos que desde hace varias generaciones unen a su familia –sanguínea y política, como ha subrayado su presentadora, Anabel Morillo, directora de la Fundación Focus, en alusión a su marido, José Moya Sanabria (fallecido en 2021)– con la Hispalense. La presidenta del consejo social de la Universidad de Sevilla ha sido directa, sin rodeos: “Me preocupa la infrafinaciación pública de la universidad y las críticas continuas que recibe”.En este punto, ha reconocido que siempre es “bienvenido el debate”, aunque ha asegurado que todas estas críticas (muchas de las cuales ha citado) “podría rebatirlas una por una”. Por tal motivo, en su intervención ha hecho una ardua defensa del papel que desempeñan las instituciones de enseñanza superior en la sociedad y de su aportación al tejido productivo. “La universidad es un magnífico recurso para la investigación de las pymes”, ha asegurado.

Universidad y empresa

Con esta afirmación ha aludido a los 250 grupos de investigación con los que cuenta la Hispalense y que podrían suplir la falta de departamentos de I+D+i que sufren muchas de estas empresas. Ahora bien, ha abogado por convencer a los empresarios de que la labor investigadora que se desarrolla en los centros universitarios sí pueden adaptarse a los plazos que necesitan las empresas.

Tras repasar algunas cifras del tejido empresarial andaluz, ha conntinuado con una advertencia que la empresaria sevillana ha lanzado en más de una ocasión: la falta de cultural empresarial y de educación para el emprendimiento que sigue existiendo en buena parte del estudiantado andaluz. Otro déficit al que se ha referido es la escasa presencia de mujeres en las carreras denominadas Stem, que agrupan las ciencias, ingenierías, tecnologías y matemáticas.

También ha repasaado su papel al frente del consejo social de la US. “Mi principal cometido ha consistido en la transferencia de conocimiento desde los grupos de investigación universitarios a empresas regionales y nacionales”, ha subrayado. Una responsabilidad en la que ha constatado las deficiencias de la actual ley de mecenazgo española, de la que ha criticado que el Estado reparta las deducciones fiscales “a su antojo”y con unos porcentajes muy inferiores si se comparan con las de otros países europeos o americanos. Entre las mejoras de dicha ley, ha pedido que se puedan beneficiar de ella no sólo las fundaciones culturales, sino también las de carácter social.

Más autonomía universitaria

Para terminar su discurso, ha exigido más autonomía para las universidades y mayor posibilidad de rendición de cuentas, con el fin de que las competencias de los consejos sociales sean reales. Ha concluido con una cita de José Saramago, no sin antes recordar que “el sistema universitario es la mejor herramienta para la igualdad de oportunidades en nuestro país”.

Concha Yoldi ha recibido el premio honorífico en la tercera edición de estos galardones. En la categoría de Impacto Social ha ido a parar a la periodista María José Andrade por el medio de comunicación Mujeres Valientes, creado para dar visibilidad a emprendedoras, universitarias, profesionales y mujeres con historia en Andalucía. Asimismo, el jurado de los premios ha reconocido con un accésit a la Fundación Farst, creada por Domingo Delgado González y que se dedica a la investigación para la cura del síndrome de Angelman. Estos premios cuentan con el patrocinio de la Fundación La Caixa. Guillermo Martín, director comercial de Empresas de Caixabank, se ha encargado de entregarlos.