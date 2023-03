Conoce la Giralda al detalle en el evento Urban Watching de Swarovski Optik

Swarovski Optik, líder del mercado internacional en óptica de alta calidad, ha elegido Sevilla y en concretola Giralda para acercar sus productos al gran público. Y es que la compañía austriaca, que fabrica losconsiderados mejores prismáticos y telescopios del mundo, lanzó recientemente su nuevo concepto, UrbanWatching, con un evento similar en la Sagrada Familia, Barcelona. Con ello pretende hacer disfrutar más alos ciudadanos de sus monumentos y templos históricos.

De esta forma, Swarovski Optik ha escogido el hotel Castella Art, con unas inmejorables vistas a la Giralda, para su segundo evento Urban Watching en España. Con la ayuda de sus prismáticos y telescopios y con las explicaciones de una persona experta en la historia de Sevilla, se observa hasta el último detalle, incluso texturas imperceptibles a simple vista y, además, saber la explicación de cada símbolo y el porqué de muchos detalles.

Según Richard Kramer, director comercial EMEA, LATAM y APAC de Swarovski Optik, “también paramí es algo fantástico descubrir detalles que no puedes ver desde la calle. Nosotros usamos nuestros productos en la naturaleza, pero igual que en la naturaleza podemos disfrutar, también lo podemos hacer en la 'naturaleza' urbana, que es la arquitectura. Uno de nuestros lemas es ‘See the unseen’ (mira lo que no se ve) y esto es lo que hacemos”.

Además, comenta que “hoy en día todo el mundo quiere subir sus fotos en sus redes sociales, y nosotros tenemos un adaptador que se une al teléfono móvil para poder inmortalizarestos momentos”.

El evento tendrá lugar el sábado 15 de abril durante la mañana en el hotel Castella Art, y es completamente gratuito. Para registrarse debe enviarse un mail a urbanwatching@esteller.com y cada petición puede tener máximo dos nombres.

Al ser un encuentro muy reducido, de solo 25 personas, los afortunados recibirán un correo con la dirección del hotel y las instrucciones fundamentales para asistir.