Coronavirus Sevilla: Declarado un brote con 13 positivos entre los internos del CIS

Al menos 13 internos del Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa de Sevilla han dado positivo en coronavirus. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El brote se inició después de que el pasado fin de semana un interno mantuviera un contacto estrecho con un positivo durante un permiso. Al regresar a la prisión, notificó el contacto.

La prueba practicada a este recluso dio positivo por covid-19, por lo que se ha realizado un cribado entre la población de este centro penitenciario, principalmente entre los reos que han estado en contacto con el que originó el brote. De las 30 pruebas diagnósticas que se realizaron durante la mañana de este martes, 13 han resultado positivas. Estos internos han sido confinados en sus habitaciones.

En ese momento se encontraban presentes 89 internos. Durante la mañana habían salido casi 50 a realizar diferentes actividades, como trabajo, cuidados familiares o cursos de formación. Instituciones Penitenciarias está estudiando dar permiso a aquellos que no han tenido contacto con el positivo, al menos hasta que se acabe el brote, si bien es una medida todavía en estudio y no se ha tomado ninguna decisión definitiva.

Según denunciaron algunas fuentes próximas a estas dependencias, sólo se han podido llevar a cabo unas 30 pruebas al no disponer el centro de más test. Por ello, se sospecha que puede haber un número mayor de contagiados.

La asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) solicita que se tomen medidas con la máxima urgencia, pues "está en grave riesgo la salud tanto del resto de internos como del personal del centro". TAMPM pide pruebas PCR a todos los reclusos a los que no se las han hecho todavía y que se dé la posibilidad, por supuesto dentro de la legalidad vigente, de la concesión de permisos a los internos que aún estén sanos, así como aquéllos que se encuentran fuera del CIS en estos momentos para que no se vean expuestos a la posibilidad de un contagio.

El CIS es un centro de internamiento donde están aquellos reclusos que ya se encuentran en la fase final de su cumplimiento de pena, con un régimen muy flexible que les permite estar en la calle. El pasado mes de mayo se convirtió en el primer centro penitenciario de Sevilla en vacunar a sus internos en una campaña para la que se utilizó el preparado de Janssen, independientemente de la edad, de forma que sólo recibieron un pinchazo para completar el proceso de inmunización. Igualmente fue vacunada, entonces, la plantilla de funcionarios destinados en esta prisión. La población de este centro penitenciario es actualmente de 255 internos.