El Corte Inglés alcanza los 108 centros con certificación medioambiental ‘Residuo Cero’

El Grupo El Corte Inglés ha obtenido la certificación de Residuo Cero de AENOR, para todos sus establecimientos y plataformas logísticas de Andalucía, que se suman así a los ya certificados anteriormente. En total, 108 centros del Grupo cuentan con este sello medioambiental, 30 de los cuales se encuentran ubicados en Andalucía.

El certificado AENOR de Residuo Cero acredita que El Corte Inglés valoriza al menos el 90% de todas sus fracciones de residuos, evitando que estos tengan como destino final el vertedero. Este certificado ayuda a las organizaciones a optimizar procesos, poniendo el foco en los puntos de generación de residuos y contribuyendo al impulso de la Economía Circular, ya que se prioriza la reutilización y el reciclaje, aprovechando los residuos como materia prima para nuevos procesos “todo residuo que se produce se gestiona y todo lo que se gestiona, se valoriza”. De esta forma, la empresa se adelanta a las nuevas directrices europeas.

Para lograr este objetivo, El Corte Inglés ha contado con la colaboración de la consultora especializada Ecocuadrado, así como con el compromiso e implicación de sus empleados en Andalucía que, con gran esfuerzo por su parte, han conseguido en unos meses adaptar el funcionamiento de sus centros y almacenes a un sistema sostenible, minimizando el impacto de su actividad hasta alcanzar la certificación Residuo Cero. El Corte Inglés ha sido la primera empresa en obtener esta certificación para centros comerciales en España y Portugal.

La actividad desarrollada por El Corte Inglés en la Comunidad Andaluza a través de los 30 centros certificados genera más de 50 fracciones diferentes de residuos, que se segregan correctamente para su valorización. Con fin de contar con el reaprovechamiento de un 95%. Se trata de reutilizar y reciclar para dar una nueva vida al mayor número de residuos procedentes tanto de las actividades propias del negocio como de los hogares de los clientes.

Para conseguir este objetivo, El Corte Inglés trabaja con diferentes gestores, la mayoría radicados en la Comunidad Andaluza. Su misión es transformar estos residuos en nuevas materias primas y que vuelvan a entrar en la cadena de valor. Desde la implantación de este sistema se han revalorizado 27.587 toneladas, el 96% de los residuos de El Corte Inglés en este periodo.

Entre las acciones que se han puesto en marcha para conseguir la certificación AENOR, destacan la reorganización de las rutas logísticas y la optimización de la carga de los vehículos –con la consiguiente reducción de las emisiones de CO 2 –. Además, se ha llevado a cabo la donación de más de 1.025 toneladas de alimentos en buen estado a distintos bancos de alimentos mientras que, la fruta y verdura no acta para el consumo humano se ha destinado a diferentes centros de conservación animal con un total de 396 toneladas, por otra parte, se ha realizado la donación de 52 toneladas de mercancía no alimentaria, siendo destinadas a diferentes ONG, destacando la colaboración realizada con Cáritas.

Con éstas y otras medidas se logrará evitar que llegue a vertedero el equivalente a los residuos generados durante un día por 379.167 ciudadanos (una población similar a la de Cádiz y Huelva juntas), con el consiguiente impacto medioambiental en el entorno. El proyecto desarrollado supone un paso más dentro de la estrategia medioambiental del Grupo que tiene en el Residuo Cero una de sus metas.