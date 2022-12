"Creemos no sólo en lograr la equiparación salarial; estamos trabajando en mejorar condiciones"

La llave para abrir todas las puertas la tiene la Administración, en este caso, como entidad representante del sistema sanitario, el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Su gerente, Diego Vargas, reconoce en declaraciones a este periódico el mayor problema en el frente, denunciado por sindicatos, organizaciones, profesionales y pacientes: la falta de recursos humanos. Hay tres factores en esta línea: los que se van, los que no llegan y los que se van a jubilar sin recambio.

"Es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en Atención Primaria. Es un problema común en toda España, pero que se sufre especialmente en las zonas de difícil cobertura y en el ámbito rural", reconoce. "Por este motivo, hemos venido implantando las medidas recogidas en el decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, con las que se busca incentivar a los profesionales para hacer más atractivos los destinos con dificultades para cubrir puestos", añade.

Dentro de estas medidas, destaca una baremación con mayor puntuación el tiempo trabajado en puestos o centros ubicados en zonas de difícil cobertura con efectos en bolsas y en las ofertas de empleo público, favorecer la oferta de interinidades al personal inscrito en bolsas de empleo temporal en puestos de difícil cobertura, desarrollar e implementar sistemas y programas de telemedicina en los puestos de carácter asistencial que lo permitan, establecer sistemas que favorezcan la rotación voluntaria de los profesionales, la constitución de bolsas de estudios exclusivas o mejoras en el ámbito retributivo asociadas al complemento de carrera profesional, entre otras.

"La idea es avanzar en una reforma integral para modernizar y agilizar el modelo, ya que la situación actual de la pandemia ha trasladado la presión asistencial de los hospitales a los centros de salud y es ahí donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos", defiende.

El primer paso pasa por aumentar la inversión como reivindican los colectivos que ponen voz a los sanitarios. "Los presupuestos recientemente presentados ponen de manifiesto que la Atención Primaria es un objetivo prioritario para el Gobierno andaluz. Concretamente se va a destinar un 30% del presupuesto a la Atención Primaria, en total 4.500 millones de euros, lo que permitirá el desarrollo de la nueva Estrategia para continuar mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a los centros y servicios de Atención Primaria y para poner en marcha proyectos que amplíen la capacidad de resolución de los problemas de salud", ahonda.

Vargas destaca otras dos líneas de trabajo que miran al futuro. "Estamos trabajando para evitar que la falta de profesionales se agrave aún más, especialmente en algunas especialidades y para ello hemos pedido que se convoquen más plazas MIR en los próximos años. De hecho se ha instado al Ministerio de Sanidad a poner en marcha cuanto antes una convocatoria extraordinaria de 1.000 plazas MIR durante cuatro años que permita solventar la necesidad de profesionales derivadas de las jubilaciones previstas en los próximos diez años. Además, se han pedido más unidades docentes para poder seguir ampliando la capacidad docente de la comunidad para lo que es necesario que el Gobierno central acredite todas las plazas pedidas", apostilla.

Una ambiciosa apuesta, pero que no sería la solución, según sindicatos y colegios de profesionales, porque no evitaría la fuga de médicos y enfermeras en busca de mejores condiciones. No obstante es un paso. El siguiente será retener a ese talento y desde el SAS, conocedores de esta situación, defienden su política contractual. Según el gerente, las condiciones laborales "han mejorado notablemente" en los últimos cuatro años. "Ya no existen los contratos precarios y la apuesta por la estabilización de nuestros profesionales es clara. Defiende que la plantilla ha crecido en toda Andalucía cerca de 30.000 profesionales desde el 2018 y se está en proceso de estabilizar a más de 67.000 profesionales gracias a las últimas ofertas de empleo público convocadas y a las contrataciones de larga duración realizadas desde 2019.

"Creemos no sólo en lograr la equiparación salarial, sino que hacemos una firma puesta por la mejora de las condiciones laborales de nuestros profesionales y en la estabilidad como uno de los factores clave de estas mejoras", afirma. "Estamos cumpliendo con los compromisos que adquirimos con los profesionales con el objetivo conseguido de la equiparación salarial respecto de otras comunidades autónomas. Era de justicia atender reivindicaciones históricas que habían venido planteando porque son ellos los que aportan valor a nuestro sistema sanitario. Seguimos avanzando en el objetivo del Gobierno de Andalucía para añadir a esa convergencia con la media nacional en materia retributiva", añade.

A nivel asistencial, dentro de las prioridades del plan de actuación del SAS en materia de Atención Primaria, Vargas tiene claro que hay que llegar a "garantizar la atención en menos de 48 horas". En esta línea, destaca dos de las apuestas de este Gobierno: la consulta de acogida y la continuidad asistencial en los centros de salud, con la que, asegura, "el SAS ha dado respuesta a otra demanda histórica del colectivo médico". "Hemos avanzado en accesibilidad gracias a las consultas de acogida que cuentan actualmente con 411 enfermeras. Estas consultas se han implantado ya en 858 centros de salud y consultorios", defiende. "Con ello también se mejora la masa salarial de estos profesionales y se contribuye a seguir reduciendo los tiempos de respuesta asistencial en este nivel de atención sanitaria", agrega.