Crisis en Vox Sevilla: dimite la presidenta provincial

La crisis en Vox Sevilla ha estallado con la dimisión de la presidenta provincial, María José Piñero, que de momento se mantendrá como diputada autonómica. Piñero se encuentra entre los fundadores del partido en la capital de Andalucía y se presentó a las últimas elecciones andaluzas como número dos por Sevilla, los comicios en los que comenzó el despegue de Vox en toda España.

Piñero, médico de profesión, remitió anoche a los militantes y simpatizantes una carta muy dura en la que se define como una "mujer valiente, por eso me puse al frente de VOX cuando nadie quería". Acto seguido denuncia: "Hace ya más de un año se ha creado en Vox una estructura paralela al margen de la voluntad democrática de los afiliados, protagonizada por determinados personalísimos y apoyada por VOX España, al margen del ordenamiento estatutario, que ha desplazado al comité ejecutivo provincial y, cómo no, a mi presidencia y a todo al que no se alinee con la misma", en referencia a dicha estructura oficiosa de poder.

Piñero no cita a ningún militante en particular en su misiva, pero todo indica que el choque se ha producido con Javier Cortés, vicesecretario de Organización de Vox Sevilla y amigo personal de Santiago Abascal. "Por fidelidad al ideario original de Vox he aguantado, esperando que el partido reaccionara y fuera leal conmigo, con sus directivos y con sus afiliados", dice Piñero, quien continúa: "Cuán equivocada estaba. Este gobierno paralelo ha estado prefiriendo perjudicar al partido con tal de desplazar y retirar a cualquier persona que pudiese destacar por trabajadora, inteligente, preparada y capaz". Piñero asevera en la misma misiva: "He visto cómo el proyecto tomaba una deriva que no ha gustado a nadie, basada en reacciones de poder, soberbia y miedo".

La parte más dura de la carta es la que refiere un sufrimiento personal: "He soportado lo increíble, he visto cómo se os apartaba ese las redes sociales y de los medios de comunicación. Cuántos proyectos se han perdido por el celo de los que no querían ceder protagonismo y eran incapaces de ejecutarlos con recursos propios".

Alusión al dinero

"Hay determinadas cosas que no estoy dispuesta a soportar. No voy a tolerar que se juegue irregularmente con los recursos económicos de los afiliados para lanzar la carrera política y las ambiciones de unos pocos que, fuera de todo talento, sólo buscan su proyección personal", sentencia Piñero, quien precisa que hace unos días avisó de esta situación a la sede nacional del partido mediante burofax. Se despide cariñosamente de los afiliados y afirma que continuará como parlamentaria.

El número uno por Sevilla, el magistrado Francisco Serrano, ya fue orillado de la portavocía tras el debate de investidura. El partido tendrá que decidir ahora quién se hace cargo de su máxima representación en Sevilla. Por otra parte la diputada por Almería, Luz Belinda Rodríguez, se salió del grupo parlamentario de Vox por diferencias irreconciliables con el portavoz Alejandro Hernández.