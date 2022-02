Cs exige a Muñoz que adopte “medidas valientes” para “frenar el auge de la 'botellona”

El portavoz adjunto del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha exigido este martes al equipo de gobierno del PSOE que “deje de mirar para otro lado” y “adopte cuanto antes medidas valientes para frenar el preocupante auge de la botellona en toda la ciudad”. Así, ha advertido de que “cada vez son más numerosas y frecuentes las quejas que nos hacen llegar las asociaciones de vecinos de prácticamente todos los distritos sobre las concentraciones de jóvenes para beber en la vía pública que se repiten cada fin de semana en calles y plazas de sus barrios” y que “en algunos casos incluso se producen en días laborables”. Una “situación preocupante” que “está generando graves problemas de convivencia, de inseguridad, de ruido y de limpieza” y que “está poniendo en riesgo la tranquilidad, el derecho al descanso y el bienestar de los afectados”, ha indicado.

Aumesquet ha señalado que “el últimos episodio lo vivimos este pasado fin de semana en el barrio de Los Remedios”, donde “cientos de jóvenes se reunieron con total impunidad en la calle Juan Sebastián Elcano para hacer botellón, sin que se respetaran las medidas sanitarias frente a la pandemia, y con todas las molestias que provocaron a los residentes”, algo que “lamentablemente no es la primera vez que ocurre en la zona”. De hecho, “si no hubiera sido porque los vecinos de las viviendas cercanas llamaron una y otra vez a los agentes de la Policía para que se personaran en la zona, el gobierno municipal hubiese sido incapaz de evitar este macrobotellón”, ya que “ese pasotismo es la actitud de brazos cruzados a la que por desgracia nos tiene acostumbrados el equipo de gobierno del PSOE para intentar frenar este fenómeno”, ha señalado.

El portavoz adjunto del partido liberal en el Consistorio hispalense ha reiterado que “hace falta más firmeza” y, sobre todo, “más previsión y prevención” para “evitar que cada fin de semana se repitan estas escenas en casi todos los barrios de Sevilla”. Es más, “lo que ha sucedido en Los Remedios también ha ocurrido y sigue sucediendo, por poner sólo algunos ejemplos, en el entorno de la Plaza de la Alfalfa o en barrios como Santa Clara, Sevilla Este, Triana, Nervión, Pino Montano o Los Bermejales” y “lo peor de todo es que el equipo de gobierno del PSOE es perfectamente consciente de ello y no hace nada por evitarlo”. Así, ha añadido que “no caben más excusas” y “tampoco el cruzarse de brazos y no actuar” mientras que “existen informes de hace sólo unas semanas de la Policía Local es los que se advierte de que las botellonas son cada vez más violentas y que las agresiones a los agentes que acuden para disuadirlas son cada vez más frecuentes”, ha explicado.

Aumesquet ha añadido que “está claro que las alternativas de ocio que planteó el gobierno hace unos meses para disuadir los botellones no han servido para nada” y que “nos tememos que en las próximas semanas, con la llegada de la primavera y del buen tiempo, las concentraciones de jóvenes para beber en la vía pública acaben por multiplicarse”. Por todo ello, ha añadido que “frente a esta situación lo que hay que hacer es dejar a un lado la demagogia” y, de una vez por todas, “tomar desde las administraciones medidas que sean valientes y novedosas” para que “verdaderamente consigan el efecto deseado y no pasen a ser operaciones de marketing que finalmente no llegan a nada”, Así, ha indicado que “esto es cuestión de educación y disuasión” y de “probar otras cosas” porque “es evidente que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un fracaso”, ha concluido.