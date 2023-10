Darwin Collection afianza sus raíces en Sevilla y abre una segunda tienda física

Desde sus humildes comienzos en diciembre de 2018, cuando nació como el pasatiempo de una joven abogada de 26 años, Darwin Collection ha recorrido un largo camino. Empezó en una cuenta de Instagram, y esa navidad, el boca a boca entre familiares y amigos hizo que muchos regalaran piezas únicas hechas a mano por Marta Bejarano. “Yo montaba cada pieza a mano, preparaba cada pedido y atendía las redes sociales con una cercanía especial”, recuerda Marta, quien en aquel entonces compaginaba su pasión con su trabajo en una multinacional. Lo que comenzó sin grandes pretensiones, rápidamente capturó el interés de un público más amplio. “La ausencia de pretensiones al principio creo que fue la clave del éxito”, reflexiona Bejarano. Los pedidos no solo provenían de personas cercanas, sino que un número creciente de desconocidos comenzó a confiar en la marca. Tal fue el auge que en septiembre de 2019 lanzaron su página web, y a pesar de los desafíos globales, como una pandemia global, Darwin ha mostrado una tenacidad y capacidad de adaptación admirables.

La firma, que ha conquistado corazones de un amplio y variado público, sigue creciendo y por ello ha decidido establecer un nuevo espacio en su ciudad natal, Sevilla. Marta Bejarano, fundadora de Darwin Collection, nos explica su elección con cariño: “Sevilla es casa, y jugar en casa siempre es salir a ganar”. Bejarano valora especialmente la comodidad y eficiencia con la que han logrado establecerse nuevamente en Sevilla, con la que existe un sentimiento de pertenencia y una conexión emocional muy fuerte entre la marca y la ciudad. “El mimo que ponemos en el montaje y apertura de cada tienda es increíble, y hacerlo en nuestra ciudad se ha convertido en un auténtico gusto”, afirma.

Sin embargo, es indudable que Darwin Collection tiene un alcance también global. Su presencia es notoria en diversas localizaciones a nivel nacional, y como destaca Bejarano: “Darwin es una marca que nunca ha tenido fronteras y es muy querida en todas partes”. No obstante, Sevilla posee un encanto especial para la firma: conocen la zona, la clientela, y están en sintonía con los gustos locales: “Ganar terreno en casa nos hace sentirnos capaces de hacerlo también en otros lugares”. Darwin Collection no es solo una marca de moda, es una representante del estilo y la elegancia sevillana que compite codo a codo con gigantes del sector, posicionándose junto a marcas consolidadas como Scalpers, Cherubina o Victoria, convirtiéndose es una manifestación de identidad y cultura de la provincia. Darwin Collection, con su nueva apertura en Sevilla, no solo refuerza su posición en el mercado, sino que también celebra sus raíces y valora lo que realmente significa “estar en casa”.

Ante la pregunta sobre si habría diferencias entre el nuevo establecimiento y el primero, la respuesta de Marta Bejarano es un juego de contrastes: “Todo y nada”. Es decir, un equilibrio entre mantener la esencia de la marca y adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del mercado. “La esencia Darwin se mantiene por completo”, afirma su fundadora, lo que subraya la importancia de conservar el alma y carácter que ha definido a la marca desde sus inicios. No obstante, la apertura de esta nueva tienda en C/ Cerrajería, 19, ha sido el catalizador perfecto para una serie de cambios y actualizaciones. No solo se ha renovado este nuevo espacio, sino que la tienda de Los Remedios ha experimentado una transformación, “para unificar estilo, diseño y decoración”, para ofrecer una experiencia homogénea a los clientes, sin importar cuál de las tiendas visiten. Ambas tiendas, tanto la de la calle Asunción como la de Cerrajería, presentan novedades que harán las delicias de los amantes de la moda. “Ahora, además de joyitas, tenemos una amplia selección de textil y complementos”. La idea es ofrecer un lugar donde los clientes puedan encontrar el conjunto completo, “el outfit perfecto sin salir de Darwin”.

El crecimiento y adaptación son innegables en la trayectoria de Darwin Collection: “Trabajar duro y tener metas claras es fundamental para avanzar”, afirma Marta Bejarano, evidenciando que la expansión de Darwin no es una mera posibilidad, sino un objetivo a cumplir. La fundadora de Darwin Collection transmite determinación: confía plenamente en el potencial de su marca. “Creemos que Darwin tiene potencial suficiente como para llegar a ser una de las marcas de joyería y complementos más importantes del país”. Y este potencial podría materializarse pronto con la apertura de una nueva tienda en Madrid. Aunque este ambicioso proyecto aún tiene mucho camino por recorrer, la esencia de Darwin es la paciencia y la meticulosidad: “No queremos que las prisas nos hagan precipitarnos”, declara Bejarano.

Asimismo, la marca no solo mira hacia el interior de España, sino que también busca expandir su influencia más allá de las fronteras. La internacionalización es una meta que esperan alcanzar a corto plazo, y la tienda online es su vehículo para conquistar mercados sin limitaciones geográficas. Al indagar sobre el propósito principal de la nueva tienda, Bejarano es clara: “Fortalecer la marca es el ‘to-do’ más importante en mi lista de tareas diarias”. La idea de fortaleza se repite en su discurso. Darwin Collection no busca un ascenso meteórico y efímero, huye de ser un simple “hype”. Busca, en cambio, una consolidación firme y un crecimiento maduro, evitando la volatilidad que podría perjudicar su imagen y reputación en el largo plazo. “Darwin Collection se inspira en la selección natural, en la teoría de la fortaleza de las especies”, afirma Bejarano. En un entorno comercial donde la competencia es feroz, solo las marcas más robustas y diferenciadas sobreviven.

Darwin Collection parece tener el camino claro: ser fuerte, resiliente y adaptarse al entorno, al igual que las especies en la naturaleza. Hoy en día, las redes sociales les permiten alcanzar a más de 100.000 mujeres, pero, más allá de los números, el núcleo de Darwin sigue siendo el mismo: un compromiso inquebrantable con el cliente. “El trato personalizado y la naturalidad son las claves del éxito de Darwin”, afirma Bejarano, subrayando que la experiencia de compra debe ser única para cada cliente. “A través de nuestro trato con el cliente, hemos conseguido posicionar la marca”, añade. Para aquellos que aún no conocen Darwin Collection, Bejarano tiene un mensaje sencillo pero poderoso: “Darwin no defrauda”. Las 500 reseñas en Google y más de 100 mil seguidores en Instagram respaldan esta declaración, evidenciando que Darwin Collection no es solo una marca de joyería, sino una experiencia y una comunidad. En un mundo donde la diferenciación puede ser efímera, Darwin se ha esculpido como una marca que valora genuinamente a cada cliente, evolucionando continuamente mientras se mantiene fiel a sus raíces.