“La Junta no ha hecho nada en tres años sobre las VTC”

“Más controles e inspecciones hacen falta”

La ley estatal de ordenación de los transportes terrestres, que entró en vigor a finales de 2021, ha mejorado más bien poco la situación de los taxis y VTC. “En tanto no tengamos controles que pongan cierta mesura en el despropósito que tenemos, como la invasión permanente de los carriles bus-taxi, el intrusismo que vemos en la zona de afluencia de pasajeros, el no retornar a una base cuando el recorrido se ha finalizado, el no disponer permanentemente de una hoja de ruta. Lo que hace falta es control e inspección y, en su caso, sanción de estos vehículos por la Policía Local en ciudades y por la Guardia Civil en carreteras.