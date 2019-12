Alarma entre los vecinos de El Gordillo por los sondeos de fracking cerca de sus casas

Una treintena de vecinos se han manifestado en la mañana de este miércoles en la zona conocida como Los Ratones, frente a la venta El Mármol, junto a la carretera de Brenes, para protestar por las prospecciones que está realizando en el subsuelo la empresa Oil and Gas capital en el término de Sevilla. "No al fracking, no a la contaminación" ha sido el grito de los vecinos que han protestado frente a las máquinas que están operando en la zona y han pedido que se paren los trabajos.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha asegurado este miércoles que los trabajos de Oil and Gas capital cuentan con una autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía, concedida el pasado mayo de 2019, y que en ningún caso se trata de fracking porque la ciudad prohíbe este tipo de técnicas por acuerdo expreso del Pleno desde octubre de 2015.

"El sondeo tiene la autorización de la Junta y el Ayuntamiento ha constatado que cumple con la normativa urbanística, pero no tienen permiso para extraer nada", recalcan fuentes del gobierno local. En caso de encontrar algo la empresa tendría que pedir autorización al Ministerio. El Ayuntamiento ha dado permiso urbanístico a la empresa para actuar en una de las dos zonas que solicitó.

Para obtener el permiso de la Junta, la empresa explicó a la Junta que en caso de encontrar algo en ningún caso usará fracking, sino la técnica de "presión diferencial entre la formación y la superficie". Su objetivo para "encontrar gas en la perforación del sondeo Penelope-2 son los almacenes de las formaciones geológicas denominadas “ Arenas del Guadalquivir” y “Arenas de Base” del Mioceno Superior con litologías de alta porosidad y permeabilidad, denominados yacimientos de gas convencionales y su puesta en producción, en caso de resultar positivos, se haría por el mecanismo de presión diferencial entre la formación y la superficie, como ya se ha venido y está haciendo en la explotación de 28 yacimientos de gas convencionales existentes en la Cuenca del Guadalquivir, y consecuentemente no precisa de la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica, tal y como se pone de manifiesto en toda la documentación presentada y que reafirmamos en esta manifestación expresa".

En relación con el control de la hipotética Sismicidad Inducida en la zona donde se está perforarando el sondeo Penelope2, Oil and Gas Capital se comprometió con la Junta "a realizar un registro sísmico continuo durante toda la actividad a desarrollar, es decir, un control sísmico antes del inicio de la operación, durante la Obra Civil y ejecución del sondeo, así como al final de la actividad. Se emitirá un informe resumen sobre los posibles efectos de la Sismicidad Inducida producida por la actividad en la ejecución de dicho sondeo".

Pregunta de Adelante Sevilla

El grupo de Adelante Sevilla ha planteado al gobierno local esta consulta sobre el fracking.