El Encuentro Digital del 25 aniversario de CEU Andalucía aborda la formación profesional

La Fundación San Pablo Andalucía CEU acogió un nuevo Encuentro 25 Aniversario con la formación profesional como protagonista. Esta acción se enmarca en una serie de iniciativas organizadas por la Fundación San Pablo Andalucía CEU para conmemorar su 25 aniversario, contando con la participación de expertos y profesionales vinculadas a la institución.

El debate fue presentado por Beatriz Hoster, presidenta de la Comisión del 25 aniversario de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y directora del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU. Juan Ignacio de la Fuente -director del Centro de Estudios Profesionales CEU- actuó como moderador en este encuentro, donde se abordaron los grandes retos que esta formación académica afrontará en el futuro, cómo ha afectado la pandemia al mercado de trabajo y la experiencia de antiguas alumnas a la hora de incorporarse al mundo laboral.

En esta ocasión intervinieron Elena González, alumni del Ciclo Superior de Educación Infantil; Rosario del Olmo, alumni del Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red; y Alba Álvarez, alumni del Ciclo Superior en Administración y Finanzas.

Elena González: “En CEU Andalucía empecé a trabajar en grupo, de forma cooperativa, con objetivos en común, pudiendo desarrollar una mayor empatía”

Elena González apuntó lo “especial” que fue su paso por CEU Andalucía. “Lo recuerdo con mucha alegría. Aprendí muchas cosas que marcaron un antes y un después en mi vida personal y profesional. Yo venía de una enseñanza individual, aquí empecé a trabajar en grupo, de forma cooperativa, con objetivos en común, pudiendo desarrollar una mayor empatía. En la que es mi profesión hoy en día mantengo ese método de trabajo, ya que en Educación Infantil es importante concebir el trabajo de forma conjunta, todo el profesorado debe ir a una para sacar el máximo potencial del alumno”, remarcó.

Respecto a las prácticas, Elena explicó que le sirvieron mucho, “especialmente para darme a conocer, no solo a nivel individual, sino por el hecho de poder transmitir lo que aporta la Gente CEU en un puesto de trabajo. Además, cuando yo estudié aquí, el Colegio CEU San Pablo Sevilla estaba en el edificio central del campus, por lo que lo teníamos muy cerca y podíamos ver in situ cómo se aplicaba lo que aprendíamos en clase, casos reales que nos aportaban mucho en nuestra formación. Cuando terminé, empecé a trabajar, pero gracias al equipo docente del CEP que siempre me animó a seguir formándome, opté por continuar estudiando el Grado en Educación Infantil”.

Rosario del Olmo: “La pandemia ha motivado que el proceso de digitalización en el sector educativo, al igual que ocurre en otros ámbitos, se haya acelerado, aunque es cierto que el camino ya estaba iniciado.El teletrabajo ha llegado para quedarse”

Por su parte, Rosario del Olmo comenzó explicando que la pandemia ha motivado que el proceso de digitalización en el sector educativo, al igual que ocurre en otros ámbitos, se haya acelerado, “aunque es cierto que el camino ya estaba iniciado”. Mirando al futuro, señaló que “el teletrabajo ha llegado para quedarse en algunas empresas, aunque hay áreas en las que no podrá implantarse del todo porque el contacto humano es necesario”. No obstante, insistió en que “es positivo que exista esta modalidad, ya que es fundamental en situaciones extremas como la que hemos vivido”. Por ello, animó a todos aquellos que están interesados en el ámbito tecnológico a formarse, puesto que es un sector que actualmente requiere personal cualificado, “en CEU Andalucía cuentan con los mejores medios -técnicos y humanos- para ello”.

Rosario actualmente forma parte del Servicio de Sistemas de Información de CEU Andalucía, al que se incorporó cinco días antes de que se decretase el estado de alarma. “Fueron unos inicios especiales, pero me hizo mucha ilusión volver, era como si no me hubiera ido nunca. Gracias a la confianza depositada en mí y a la gran ilusión con la que afronté la carga de trabajo a la que tuvimos que hacer frente, todo fue más llevadero”.

Alba Álvarez: “Los ciclos superiores son muy prácticos, nos permiten desarrollar un perfil que las empresas buscan hoy en día, y en CEU Andalucía se cuida mucho la actitud del alumno, venimos con la mentalidad de empresa, de acudir a tu puesto de trabajo”

Alba Álvarez habló de la motivación que le llevó a matricularse de un nuevo ciclo, tras haber concluido otra formación, “yo buscaba un mayor desarrollo profesional y encontré lo que buscaba en la oferta académica del CEP CEU. Los ciclos superiores son muy prácticos, nos permiten desarrollar un perfil que las empresas buscan hoy en día y aquí -en concreto- se cuida mucho la actitud del alumno, venimos con la mentalidad de empresa, de acudir a tu puesto de trabajo”.

Por otro lado, destacó la labor del equipo docente, “muchos profesores combinan la docencia con el desempeño de su profesión, lo que les permite ponernos en situaciones reales y nos dan las herramientas para enfrentarlas”.

El Centro de Estudios Profesionales CEU comenzó su andadura en el año 1995. A lo largo de este tiempo ha ido incorporando ciclos formativos con un claro objetivo: dar respuesta a la demanda del mercado laboral, contando en la actualidad con 14 ciclos de los ámbitos de Educación, Empresa, Salud, Deporte y Tech.