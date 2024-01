Esenzia, la marca sevillana que nació en la universidad y que factura millón y medio de euros

Con su lema Looking for elegance in a young way, Esenzia ha trascendido los límites de ser una marca de moda, convirtiéndose en un fenómeno cultural que captura la esencia de la juventud y la elegancia contemporánea. La clave del éxito de Esenzia radica en su habilidad para atraer a la generación Z, una demografía joven y digitalmente activa. Con más de 160,000 seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, Esenzia ha sabido capitalizar el poder de las redes sociales para conectar con su público objetivo.

La marca utiliza campañas publicitarias de bajo coste, pero con un alto impacto, generando una comunidad alrededor de contenidos virales y tendencias actuales. Así lo manifiesta Alessandro, uno de los fundadores de la marca: “Esenzia centra todos sus esfuerzos en las redes sociales. Hemos nacido de las mismas, y es dónde se encuentra nuestro público joven, la generación Z, a la cual también pertenecemos. Somos una marca que está muy presente en las tendencias, en continuo cambio, en diferentes plataformas como Instagram o TikTok dónde ya tenemos más de 160 mil seguidores. Conseguimos ampliar nuestra base de clientes mediante campañas publicitarias a costes muy bajos y con un impacto muy elevado. Es un poco la magia de nuestra marca qué entendemos perfectamente a nuestro tipo de cliente y a nuestra generación desde dentro. Tenemos en cierto modo mayor facilidad para generar una comunidad alrededor de contenidos virales. Una parte muy importante para ese aumento de la base de clientes es la diversificación de producto para alcanzar a mayores gustos y diferentes edades”.

Es por ello que Esenzia no solo se enfoca en la moda, sino también en la experiencia del cliente. Recientemente, la marca ha ampliado su presencia en Sevilla, con un nuevo establecimiento ubicado en la calle San Eloy. Este nuevo espacio de casi 250 metros cuadrados permite a los clientes disfrutar de una experiencia de compra más completa, y al mismo tiempo es ejemplo del gran crecimiento y popularidad de la marca. Las ventas en esta ubicación se han disparado, beneficiándose del aumento del tránsito de personas en la zona. “La distancia qué nos separaba de nuestra anterior ubicación no supera los 30 metros. Buscábamos ampliar nuestro espacio de tienda para que nuestros clientes puedan disfrutar de una mayor experiencia en todos sus sentidos. Además, el incremento de referencias de ropa en nuestras colecciones ha hecho qué 29 metros cuadrados sepa a poco. A esto le añadimos a que la nueva ubicación de casi 250 metros cuadrados cuenta con tres plantas. Nos ha permitido ubicar en la planta superior las oficinas, anteriormente situadas en Gran Plaza, y en el sótano un área de descanso y almacenaje para tienda que hasta ahora no teníamos por espacio. Las ventajas de tener a todo nuestro equipo unificado en un mismo espacio es sin duda un salto de calidad. Nuestro gran almacén está externalizado en Alcalá de Guadaira. En el escaso mes y medio que estamos abiertos en esta nueva ubicación en C/ San Eloy º25, las ventas se han disparado, no nos esperábamos esta repercusión. Tenemos largas colas todos los fines de semana. Además, con la entrada en nuestra calle de marcas como Zara con su flaship store o Springfield hemos notado un incremento en el tránsito de personas bastante considerable que nos beneficia”.

Otro de los aspectos distintivos de Esenzia es su compromiso con la artesanía local de Sevilla. La marca colabora estrechamente con artesanos locales para la personalización de sus productos, optando por la calidad y apoyando la economía local en lugar de buscar opciones más económicas en el extranjero. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en los talleres locales, generando empleo y ayudando a revivir oficios en declive.

Las recientes colecciones de Esenzia, que incluyen camisetas oversize y hoodies, han sido un éxito, vendiendo miles de unidades. Estas colecciones reflejan la filosofía de la marca de combinar prendas de streetwear con un toque elegante y moderno. Además, para la temporada navideña, Esenzia ha lanzado una colección cápsula llamada Essenzials, centrada en prendas básicas y versátiles.

Con un impresionante crecimiento, facturando 1,5 millones de euros en 2023, Esenzia mira hacia el futuro con planes de expansión a nuevos mercados como Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, tanto en línea como en tiendas físicas. Además, la marca cuenta con el apoyo de socios como Alfonso Machuca, Marco Pozzi y Victoria Pozzi, quienes han sido fundamentales en su fase de crecimiento. No es de extrañar que Esenzia se haya convertido en un claro ejemplo de cómo una marca puede fusionar moda, marketing digital y compromiso local para crear una identidad única que encaja perfectamente con la generación más joven.