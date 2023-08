Espacio Eslava, tres décadas de tradición y modernidad gastronómica

En el emblemático edificio que una vez albergó a la Peña Gustavo Adolfo Bécquer, nació en 1988 un proyecto gastronómico que marcaría un antes y un después en la culinaria local: “Eslava”. Detrás de esta iniciativa se encontraban Sixto y Rosa, una pareja de jóvenes recién casados apasionados por la cocina y con un profundo legado familiar “entre fogones”. Su visión consistía en crear un espacio que fusionara la rica tradición gastronómica sevillana con influencias modernas y vanguardistas, inspiradas en sus viajes por España y Francia.

Desde sus inicios, el Espacio Eslava desafió el panorama culinario de la ciudad. Junto con Isabel Capote, su jefa de cocina, el trío se embarcó en una audaz misión de enriquecer la escena gastronómica sevillana. La idea era simple, pero revolucionaria: combinar tradición y modernidad en un ambiente que reflejara tanto la historia del emblemático lugar como su visión de futuro y, aunque fue una apuesta arriesgada, el tiempo ha demostrado que estaban en el camino correcto. Más de tres décadas después, el Espacio Eslava no solo ha prosperado, sino que se ha consolidado como una apuesta segura para todos los comensales sevillanos.

Su concepto engloba tres propuestas distintas, pero unidas por la misma esencia. Por un lado, está el bar y restaurante Eslava, que ha ganado el reconocimiento y cariño de locales y visitantes. Por otro, los Apartamentos Eslava ofrecen una experiencia de alojamiento única, sumergiendo a sus huéspedes en una atmósfera cargada de historia y encanto. Y finalmente, encontramos la Cocina Eslava, la más reciente incorporación al grupo, la cual permite a los amantes de la buena mesa disfrutar de las delicias del restaurante en la comodidad de su hogar. Este último se presenta como una ventana abierta a la cocina de Eslava, ofreciendo una experiencia más íntima y cercana. Aquí, los clientes no solo tienen la posibilidad de adquirir platos de la carta tradicional, sino que cada día se sorprenden con propuestas variadas que incluyen carnes, pescados, verduras, legumbres y pastas. Esta diversificación no solo amplía el abanico de opciones para el cliente, sino que también hace destacar el compromiso que la marca Eslava tiene con una alimentación rica y saludable al alcance de todos. No se trata solo de una propuesta comercial, sino de una iniciativa que busca reafirmar y fortalecer su relación con el barrio y sus clientes más fieles.

Asimismo, es imprescindible citar que a pesar del paso del tiempo y de las múltiples evoluciones, el carácter familiar sigue siendo el núcleo del proyecto. Una tradición que comenzó con Sixto y Rosa, y que sigue viva hoy en día. Desde su ubicación en C/ Eslava 3, este brinda a sus comensales una degustación culinaria digna de repetir. Durante más de tres décadas, Eslava ha sido el epicentro de una deliciosa amalgama entre tradición e innovación. Tanto es así que el menú es un festín para los sentidos. Los comensales pueden comenzar con el selecto Jamón ibérico bellota 100% 5J, extraído de su reserva particular, o deleitarse con el Queso puro de oveja 100%. La variedad de pescados, que incluye desde las delicadas acedías de trasmallo hasta los sabrosos salmonetes, es una prueba de la frescura y calidad que Eslava busca en sus ingredientes. Las tapas, desde el refrescante salmorejo hecho con tomates frescos de temporada hasta el foie mi-cuit de pato presentado sobre pan de naranja con gelatina de Amaretto, son un homenaje a la tradición sevillana, pero con toques modernos e innovadores dentro de su extensa carta.