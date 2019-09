Espadas pone al frente del Alcázar a Manuel del Valle

Juan Espadas ha elegido como nuevo alcaide del Real Alcázar a Manuel del Valle Arévalo, ex alcalde socialista que sustituye al ex concejal y ex delegado provincial de Cultura Bernardo Bueno. Este será uno de los nombramientos que se aprobará hoy en la sesión plenaria ordinaria para modificar el Consejo del Patronato del Real Alcázar de Sevilla y Casa Consistorial.

Las novedades son la incorporación de Benito Navarrete, que fue director de Cultura durante el mandato de Juan Ignacio Zoilo; Enriqueta Vila, catedrática americanista; Antonio Pulido, presidente de Cajasol; Braulio Medel, presidente de la fundación bancaria Unicaja; y Gregorio Marañón y Beltrán de Lis. En la lista repiten Isabel León Borrero, Román Fernández-Baca Casares; y Pilar León-Castro Alonso.

El consejo de gobierno del patronato está presidido siempre por el alcalde de la ciudad y tiene entre diez y quince miembros. De este organismo forman parte los tres altos funcionarios municipales: el secretario, el interventor y el tesorero. Se integran concejales de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, profesionales de reconocido prestigio, representantes de los colegios de arquitectos y aparejadores y es costumbre que se invite a formar parte a los ex alcaldes de la ciudad.

Como vocales de los diferentes partidos políticos estarán en el patronato el responsable de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, y los portavoces del Partido Popular, Rafael Belmonte; de Participa Sevilla, Susana Serrano, de Ciudadanos, Álvaro Pimentel; y de VOX, María Cristina Peláez. Serán suplentes Carmen Fuentes (PSOE), Juan de la Rosa (PP), Eva Oliva (Participa), Miguel Ángel Aumesquet (Ciudadanos), y Gonzalo García de Polavieja (VOX).