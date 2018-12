Libres cuatro casetas tras cerrarse el plazo para renovarlas

El plazo para renovar la titularidad de una caseta de la Feria de Abril ha finalizado dejando cuatro libres. La cifra aún no es definitiva. Queda el periodo para pagar las tasas. El incumplimiento del abono de ese canon también supone la pérdida automática de la licencia. El gobierno socialista no tiene decidido si todas serán utilizadas para reducir una lista de espera que supera los 25 años.

La dirección general de Fiestas Mayores ha recibido dentro del plazo establecido en la ordenanza 1.048 solicitudes para renovar las casetas. Los representantes de Joselito el Gallo 56; Gitanillo de Triana 153; Juan Belmonte 57; y Pascual Márquez 72 no presentaron su solicitud ni de forma presencial ni telemática. Entre el 15 y el 29 de enero será el periodo para el pago de las tasas correspondientes. El incumplimiento del abono en ese plazo supondrá la pérdida automática de la licencia, salvo que se haya solicitado la cesión a favor del Ayuntamiento durante un año.

En el informe de los técnicos de Fiestas Mayores se detalla que el número de peticiones presentadas que llevan más de doce meses solicitando una caseta llegó hasta las 934, siendo 523 de familiares y 411 de entidades. Con las peticiones que existen encima de la mesa se puede casi duplicar el número de casetas que componen el Real. Hay que añadir las solicitudes presentadas que no han tenido caseta con anterioridad. Fueron 139, de las que 115 eran de familiares y 24 de entidades. Por último, las solicitudes de personas, peñas o entidades que han perdido la caseta con anterioridad por no solicitarla o pagarla fue de 46 (27 de familiares y 19 de entidades).

La Feria del año pasado contó con una caseta específica destinada a los turistas que visitan la ciudad. El Ayuntamiento destinó a los visitantes la caseta de tres módulos que hasta el año pasado ocupaba la multinacional Abengoa en la calle Pascual Márquez 225-229, ya próxima a la calle del infierno. El objetivo de esta iniciativa era desterrar el mito de que la Feria es un recinto cerrado y vedado a los turistas. No Fue la única. El titular de la caseta del número 82 de la calle Costillares perdió la adjudicación por una infracción grave de las ordenanzas municipales al cobrar 10 euros por la entrada a su interior. Para entrar en Cambio de Tercio se podía comprar también un bono semanal por 60 euros.

En las dos Ferias anteriores no quedó ninguna caseta libre. Distinto fue en 2014, cuando diez titulares perdieron sus derechos al no renovar en tiempo y forma. La cifra más alta de pérdida por no cumplir con los requisitos en los últimos años es la de 2010, cuando causaron baja 15.