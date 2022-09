Fibes celebrará 36 macroeventos en los últimos cuatro meses del año

Tres ferias, quince congresos y ocho grandes citas con la cultura conforman el programa que Fibes acogerá en su calendario en los próximos cuatro meses. Una cifra récord de eventos en el Palacio de Exposiciones y Congresos desde antes de la pandemia que prevé batir las marcas de volumen de negocio y visitas previstas a principios de este mismo año. Ayer, se inauguró oficialmente el primero de estos 36 macroeventos, el Congreso Europeo de Ciencias del Deporte (European College of Sport Science), cuya previsión es la de generar un impacto económico directo de 2,8 millones de euros.

Fibes plantea cerrar el año con un impacto económico de más de 106 millones de euros en el último cuatrimestre. Ya, en el primer semestre del año, el impacto ascendió a los 51 millones de euros, por lo que el montante total superaría las expectativas que Contursa (sociedad de Congresos y Turismo de Sevilla) puso sobre la mesa a principios de año, cuando pronosticó un impacto para el 2022 en Fibes de 125 millones de euros –en 2019 se alcanzó un volumen de negocio en torno a los 220 millones de euros– y 670.000 visitas. En cuanto al número de visitantes, la cifra aún se mantiene alejada de la aspiración inicial, puesto que en el último cuatrimestre la previsión es alcanzar los 553.600. Aunque en el primer trimestre ya se han superando los 237.000 visitantes, la suma quedaría por debajo de los casi 700.000 anunciados.

Respecto a 2021, Contursa cerró el año con una cifra de negocio un 43% inferior a lo esperado debido a la pandemia. En ese periodo se llevaron a cabo 11 eventos congresuales, así como 18 eventos feriales y de diversa índole, y 18 culturales-conciertos, entre otros. Las fórmulas híbridas facilitaron la asistencia a estos actos (presenciales y virtuales), lo que finalmente aportó unos 100.000 visitantes.

Ahora, la recuperación parece un hecho y, tal como declaró a este periódico el delegado del Área Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez, cuando asomaron estas cifras: "Son datos muy importantes para Fibes por lo que significan en cuanto a recuperación económica pero también para la ciudad por lo que estas cifras repercuten en toda la industria que está en la órbita de estos eventos", a lo que añadió: "Fibes está al completo y se han tenido que rechazar algunas peticiones de ferias y congresos o espectáculos por coincidir en agenda con otras ya planificadas. Esto es muy buena señal porque significa que todo está próximo a cifras de 2019".

Congreso Europeo de Ciencias del Deporte

En concreto, y diferenciado los congresos de las ferias y eventos culturales programados, Fibes moverá sólo en los congresos más de 22 millones de euros en los últimos meses del año, concretamente, 22.302.000. El primero de estos encuentros profesionales es el Congreso Europeo de Ciencias del Deporte (European College of Sport Science, ECSS), cuya previsión estimada de impacto económico directo es de 2,8 millones de euros. "Con este congreso, Sevilla avanza para consolidarse como la gran capital del deporte del sur de Europa por la afición existente en todos los barrios y en todas las disciplinas, por el nivel de sus clubes y profesionales, por la capacidad de albergar grandes eventos y por ser un referente también para todos los sectores económicos, científicos o académicos vinculados a la práctica del deporte", expresó el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, antes de su inauguración.

Este congreso internacional, uno de los mayores eventos de ciencias del deporte a nivel mundial, contará, hasta el 2 de septiembre, con la presencia de más de 2.000 especialistas y profesionales de la actividad física, el rendimiento deportivo y su relación con la salud, procedentes de 86 países. Se trata así del primer gran congreso del curso y de una temporada repleta de macroeventos.

Ya el pasado martes, el ECSS vivió una jornada previa de seminarios y talleres relacionados con los temas principales que se tratarán a lo largo del congreso a través de más de dos mil delegados que expondrán más de 1.500 comunicaciones y pósteres en torno a los avances y experiencias en la fisiología y nutrición, la medicina, la psicología, la biomecánica o las ciencias del deporte aplicadas. Su primera sesión plenaria celebrada ayer se dedicó a los efectos del ejercicio en la salud cerebral durante la infancia y el envejecimiento.

Con el lema Sport Science in the Heart of Arts, el comité organizador del congreso está dirigido por los profesores de la Universidad Pablo de Olavide África Calvo y Eduardo Sáez de Villareal. En palabras de África Calvo, presidenta del comité organizador y directora general de Deportes de la Universidad, ECSS 2022 "supone el reconocimiento de la UPO en el mundo de las ciencias del deporte a nivel universitario. Es también una apuesta por la internacionalización en materia de rendimiento deportivo y todo aquello que lo rodea. Hemos abierto la puerta a universidades latinoamericanas a poder comunicar sus investigaciones en español, lo que ha supuesto un incremento de asistentes a uno de los congresos más grandes del mundo en ciencias del deporte".

ECSS tenía previsto su congreso en Sevilla en 2020, pero tuvo que ser suspendido a causa de la pandemia de Covid-19. La siguiente edición de su cita anual se celebrará en julio de 2023 en París.

El European College of Sport Science es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada en Niza en 1995. Su misión es la promoción de la ciencia y la investigación, con especial atención a los campos interdisciplinares de las ciencias del deporte y de la medicina deportiva.