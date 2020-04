Finalizan los test rápidos en las residencias de mayores con 189 positivos

Las pruebas rápidas de diagnóstico de coronavirus realizadas por la Junta de Andalucía entre los residentes y trabajadores de los centros de personas mayores de la provincia de Sevilla han arrojado resultados positivos, es decir casos de contagio, en un total de 155 ancianos de dichas instalaciones y 34 empleados.

En total, según informó este miércoles la delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, en la provincia se han realizado 16.411 test rápidos a personas mayores y personas con discapacidad de todas las residencias asistenciales sevillanas y a los trabajadores de tales centros, aunque no presentaran sintomatología asociada al virus. Las pruebas, según la Junta, han abarcado así "al cien por ciento de la población que convive diariamente en los centros residenciales". De esas 16.411 pruebas realizadas, 9.503 han sido aplicadas a residentes, de los que 155 dieron positivos, y 6.908 a trabajadores, de los cuales 34 confirmaron su contagio.

Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, explicó al respecto que "de esta manera, la Consejería de Salud y Familias ha examinado al 100% de la población dentro de una medida que busca detectar los casos asintomáticos de la enfermedad, ya que son personas que no desarrollan la sintomatología propia, pero, en cambio, son portadores del virus y actúan como transmisores de la enfermedad entre una población tremendamente sensible, como es la que vive en estos centros".

Mientras tanto, los familiares de los residentes de algunos centros de mayores de la provincia no cejan en su empeño e insisten en denunciar que el número oficial de muertes que facilita la Junta (117 en total) no sería el real. Es el caso del geriátrico Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache donde el consejero de Salud, Jesús Aguirre, reconoció el fallecimiento de 24 ancianos tras la denuncia pública de un familiar. Precisamente esta misma persona explicó este miércoles a Europa Press que a día de hoy serían "más" las personas de este centro fallecidas como consecuencia de la pandemia. En concreto, Manuel Borrego, asegura que, según ha desgranado, tras diversas gestiones entre diversos familiares de ancianos residentes en dicho centro y ante otras personas, ha confeccionado un "listado de 42" fallecidos, contando con el nombre de los mismos e incluso "los apellidos" en no pocos casos.

En paralelo, tras haber solicitado a la dirección de dicho centro, a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad que se recurra Médicos sin Fronteras por su "dilatada experiencia en el control de epidemias", Manuel Borrego ha explicado que desde Médicos sin Fronteras le han trasladado que la Junta de Andalucía ha comunicado a la entidad que en esta residencia han fallecido "27 personas" por Covid-19 y ocho más "por otras patologías", algo que él ve "matizable" según las circunstancias de las muertes.

Finalmente, este familiar también ha recordado que buena parte de los ancianos de este centro contagiados de Covid-19 fueron trasladados al hotel medicalizado Ilunión Alcora, también ubicado en San Juan, avisando de que de dicho centro "no sale información" respecto a la situación y evolución de los ancianos instalados allí. En ese sentido, considera que el número de ancianos del geriátrico Joaquín Rosillo muertos por la pandemia podría elevarse presumiblemente a "50 ó 60".

Ante esta situación, la dirección del centro insiste en que en todo momento han sido aplicados los protocolos preventivos frente al coronavirus, así como las directrices de la administración sanitaria, que finalmente ha intervenido y medicalizado esta residencia, buena parte de cuyos residentes contagiados fueron trasladados al hotel Alcora. A lo largo de estos días, en ese sentido, han regresado a la residencia varios de los ancianos ya curados tras haber sido atendidos en el citado hotel.

La plantilla, por su parte, ha difundido de su lado un comunicado asegurando que en el centro se ha actuado "siempre bajo directrices marcadas por el médico de atención primaria asignado" al mismo y con el asesoramiento de "los mejores profesionales en cuanto a medidas de contención, desinfección y sectorización".

Por otro lado, miércoles también se hizo público el número de mascarillas que la Junta de Andalucía ha repartido para el personal del servicio de ayuda a domicilio en la provincia con el objetivo de que dispongan de estas medidas de protección "de manera inmediata".

En concreto, han sido entregadas 150.000 mascarillas, repartidas en cinco entregas. La distribución de las mascarillas ha estado coordinada por Ricardo Sánchez junto al jefe de servicio de Protección Civil en la provincia, Antonio Pajuelo, voluntarios de este cuerpo y todo el equipo del Servicio de Emergencias 112."Lo hacemos desde la responsabilidad y lealtad que la Junta viene demostrando desde que comenzó la pandemia, mostrando no con retórica sino con hechos nuestro compromiso con la seguridad de los trabajadores y así lo seguiremos haciendo hasta que esta situación termine", destacó Sánchez.