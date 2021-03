Génova vence en Sevilla en un congreso marcado por las ausencias

La dirección nacional del PP ganó el congreso de Sevilla al quedar sin opciones al candidato impulsado por la Junta, Juan Ávila, que no aceptó la oferta de integración que Virginia Pérez, reelegida presidenta, mantuvo abierta –e incluso mejorada– hasta entrada la noche del sábado. Los afines a Ávila prefirieron ausentarse del congreso y anunciar acciones judiciales, pese a que reconocen que estuvieron negociando un acuerdo. Pérez ofreció una vicepresidencia ejecutiva de relaciones con la Junta, cinco vicesecretarías y veinte miembros en la ejecutiva, lo que suponía una proporción de un 70% para la presidenta y un 30% para Ávila de acuerdo con el resultado de la primera vuelta. El equipo de Ávila pidió de pronto una relación de 65% para una y 35% para el otro, cosa que fue aceptada por Virginia Pérez, pero ni aun así se pudo firmar el acuerdo.

Se celebró el congreso con normalidad, pero con Ávila y sus afines ausentes. Virginia Pérez obtuvo el 93% de los votos, confió de nuevo en Juan de la Rosa para la secretaría general y presentó una lista de 22 vocales natos entre los que destacan cinco de los 11 alcaldes del PP.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, clausuró la sesión en una clara muestra de apoyo a la reelegida presidenta provincial. Acudió acompañado por Pablo Montesinos, diputado número uno por Málaga y vicesecretario general de Comunicación. García Egea agradeció el trabajo “impecable” de la presidente del Comité Organización del Congreso, María Eugenia Moreno, que ha soportado denuncias y dimisiones durante el proceso previo a la primera vuelta de las votaciones.

La ausencia más sonada fue la del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, así como la de un histórico del partido como Javier Arenas, del que ni los más veteranos recuerdan un congreso del PP sevillano sin su presencia. Tampoco acudió el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que no tiene precisamente una buena relación con Génova. Sólo acudió por la estructura regional Loles López, secretaria general del PP andaluz.Y hay que hacer constar la presencia del delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, muy apreciado por el PP nacional.

García Egea se refirió a la pelea interna que ha tensionado el PP sevillano en la primera vuelta: “Es obligatorio que existan los debates, como las críticas al secretario general”, dijo con humor. “Después tenemos que ser capaces de unir y de trabajar todos, sin personalismos. Llegar juntos, trabajar juntos. Que éste sea el lema del PP de Sevilla, querida Virginia, te hago ese ruego”. Y abundó: “Los gobiernos son muy importantes, pero si no hay partido... Podemos terminar por perder el Gobierno. Te felicito, Virginia, y te pido trabajo, unidad y constancia. José Ballesta, alcalde eterno de Murcia, un buen amigo y referente para mi, me dijo que los cargos hay que merecerlos después de que te los den. Y así es. Por eso, Virginia, estoy seguro de que a partir de este momento te vas a poner a convencer a ese 7% que todavía se resiste para llegar al 100% del PP de Sevilla”.

El secretario general leyó públicamente las respuestas de Virginia Pérez a una entrevista concedida a Diario de Sevilla. A García Egea le gustó la definición que la presidenta hizo de sí misma como persona “no manejable, con criterio, sin padrinos y con Juanma Moreno y Pablo Casado como referencias”. “Quiero un PP sevillano que sea de Sevilla antes que del PP. Eso es lo que quiero que hagáis todos los que estáis aquí”, proclamó García Egea. Recordó sus tiempos como quinto suplente en las listas electorales para ser después el cabeza de lista. “¡Cuando Pablo Casado entre en la Moncloa, vosotros entraréis con él!”. “Debemos trabajar sin descanso en la renovación por la base”. Tildó de “acto de dignidad” el que dirigentes de Cs se hayan mudado al PP: “No es transfuguismo”.

“Si la derecha se organiza para resistir y no para ganar, perderá y no resistirá. Por eso hace tiempo creamos el España Suma, como en Navarra. Sánchez hoy no sería presidente si todo los que creemos en la España unida y de impuestos bajos hubiéramos votado juntos”. Y aludió directamente a las mociones de censura: “El PSOE coordinó ataques intensos contra gobiernos clave como Madrid y Murcia. Y amenazó en Castilla-León”. “Os pido que la derrota de Sánchez en las mociones sea la primera vuelta de la derrota también de Sánchez el próximo 4 de mayo en Madrid”.

“Os pido a todos que el PP sea el punto de unión entre todos. Es un honor, Virginia, que me hayas invitado a clausurar este congreso. Construid el PP sobre la base. Sé que vas a hablar con todos, sé que ya solo hay una lista, una presidenta, un equipo. Todos tienen que estar en tu equipo, Virginia. Hoy es el momento de abrir la sede a todos”.

García Egea resaltó la importancia de Sevilla de cara a las generales: “Sin un partido fuerte en la provincia de Sevilla no vamos a alcanzar la Moncloa”.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, dio la enhorabuena a Virginia Pérez por su reelección al frente del PP sevillano, primera personalidad de la estructura regional que lo ha hecho desde la celebración ha ce una semana de las primarias en las que Pérez venció con casi el 70% de los votos. López recordó la importancia de Andalucía: “Somos la comunidad autónoma con más españoles”. Destacó la gestión del Gobierno andaluz en Sevilla, “frente a quienes dicen que no se invierte en Sevilla”. Enumeró el hospital militar, el desbloqueo de las Atarazanas y de la Ciudad de la Justicia y el Chare de Mairena del Alcor. También agradeció a Juan Ávila, candidato derrotado en la primera vuelta, que hubiera aportado su experiencia al proceso.

La reelegida, Virginia Pérez lanzó un mensaje a Ávila en su discurso de clausura: “Gracias a mi amigo Juan Ávila. Este partido nunca se ha construido sobre la derrota de nadie. Nada que merezca la pena se puede construir contando derrotados. Sé muy bien distinguir a un compañero de un adversario. Dentro del PP no tengo rivales, sino compañeros y amigos”.

El congreso estuvo presidido por Juan Ignacio Zoido, eurodiputado y ex alcalde de Sevilla.