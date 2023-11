Grito unánime en Sevilla frente a la violencia contra las mujeres

Sevilla se ha unido contra la violencia de género en un día marcado por actividades y declaraciones institucionales en defensa de la mujer. Como colofón, una marea morada ha recorrido las principales calles del centro de la capital para alzar la voz contra la lacra machista.

Bajo el lema Frente a la violencia contra las mujeres: lucha feminista, y convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla, la marcha, a la que unieron 42 organizaciones de mujeres, grupos sindicales, formaciones políticas y unas 1.500 personas, según datos de la Policía Nacional, partió de la Plaza Nueva a las 18:30 horas y finalizó más de dos horas después en la Alameda de Hércules, a la altura del Centro Cívico Las Sirenas. En ella se vieron muchas pancartas, pero marcaron las que recordaron a las víctimas. Con nombres y apellidos, como constaba en los carteles que se fueron abriendo paso en un concurrido centro de la ciudad.

El feminismo sevillano salió ayer nuevamente a la calle porque “en todos los lugares del mundo se siguen cometiendo atentados contra los derechos, la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres”, manifestaron los portavoces de la plataforma durante la marcha. “Para gritar contra la violencia que se ejerce contra nosotras por el hecho de ser mujeres, contra una violencia sexista que aumenta y adquiere nuevas formas, sin que los gobiernos se preocupen por ello”, apostillaron desde la organización convocante.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que abanderó uno de los grandes tramos de la marcha junto al portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y la secretaria de Igualdad, Rosario Andújar, dedicó un “especial recuerdo” a las tres mujeres de la provincia asesinadas este año por sus parejas o ex parejas en Utrera, El Rubio y Sevilla capital. “Hoy es un día para la denuncia, la reivindicación y la condena. Pero también un día para el compromiso, el recuerdo y la esperanza de poder acabar con esta lacra social todos y todas juntas”, dijo antes de iniciar la marcha. “En un futuro próximo no tengamos que estar en estas manifestaciones porque no haya que lamentar ningún asesinato de mujeres”, deseó.

Ya por la mañana, la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), que este 25N ha cambiado su habitual manifestación por una concentración en la Alameda de Hércules, congregó a varias decenas de personas durante la lectura de un manifiesto en el que se puso el acento en que el problema de la violencia sexista es “educacional” frente a una actuación pública que “viene priorizando la intervención punitiva”.

Otras voces de esta lucha también han dejado este sábado datos para la reflexión en la provincia como los aportados por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que aprovechó la efeméride para detallar las 84 mujeres al día que llaman al teléfono de atención y las 7.904 consultas sobre violencia de género que ha respondido entre enero y septiembre de 2023. Esto supone que una de cada tres cuestiones realizadas a los diferentes servicios del IAM en Sevilla es sobre violencia de género.

“El refuerzo continuo de los servicios y recursos de la Junta de Andalucía nos permiten poder acceder a más mujeres y ofrecerles la atención que requiere cada caso concreto, especialmente a través de la ampliación de la red de centros municipales de la mujer, que desde 2018 ha crecido más de un 5%”, ha señalado con optimismo la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

Fruto de ese compromiso institucional dentro de esta lucha, el Ayuntamiento de Sevilla ha suscrito el protocolo de actuaciones ante la violencia de género y, a través de sus empresas municipales, continuará con actuaciones contra la violencia de género y el acoso laboral. Además, los ocho Centros Integrales de la Mujer han incorporado servicio traducción y refuerzo de formación jurídica

Otro paso en esta lucha en Sevilla son los 38 municipios adscritos al sistema VioGén, de seguimiento integral a las víctimas y que pretende hacer frente a la violencia machista, en colaboración de la Policía Local, con efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Son los casos de Alcalá de Guadaíra, La Algaba, Benacazón, Bormujos, Brenes, Las Cabezas de San Juan, Camas, Cantillana, Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, El Coronil, El Cuervo, Dos Hermanas, Écija, Espartinas, Fuentes de Andalucía, Gines, Isla Mayor, Lebrija, Lora del Río, Mairena del Alcor, Las Navas de la Concepción, Osuna, Los Palacios y Villafranca, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes, La Rinconada, El Rubio, Salteras, Sevilla, Utrera y las últimas seis incorporaciones:Estepa, Villanueva del Ariscal, Villamanrique de la Condesa, La Roda de Andalucía, Badalatosa y La Campana.