Hemorragias por golpe de calor en el CEIP Vara del Rey

Las altas temperaturas se suman a la lista de preocupaciones de los padres de los alumnos del CEIP Vara del Rey, en Tablada. Uno de ellos, al que llamaremos Manuel porque no quiere desvelar su identidad, denuncia que, este lunes, dos compañeros de quinto curso de su hijo comenzaron a sangrar espontáneamente a causa del calor que soportan en su aula.

Los pequeños habían sido trasladados a otra sala mientras reformaban su clase -"muy expuesta al sol"- y, al volver, descubrieron que no había aire acondicionado.

Manuel considera que la situación es "grave, delicada", porque "puede afectar a la salud de los niños". Critica la inacción y la "dudosa gestión económica del AMPA" de este centro, a la que acusa de proceder "por intereses particulares" de algunos miembros, a los que les une amistad con la directora.

Este padre lamenta tener que hacer esta denuncia a título personal. Cree que debería haber sido una iniciativa del AMPA, que conseguiría "hacer más presión" que un testimonio aislado pero lo único que han hecho los padres al respecto es "crear un grupo de Whatsapp, con el que no van a solucionar nada".

Manuel, que se ha planteado cambiar de colegio a su hijo pero no lo ha hecho porque él quiere seguir estudiando con sus amigos, asegura que el centro presenta "muchísimas carencias, al respecto de lo que no se hace gran cosa". Asegura que, otros años, los propios padres han sufragado aires acondicionados y han llevado rollos de papel higiénico y material escolar para sus hijos, ante la imposibilidad del centro de proporcionárselo.

Exige al Ayuntamiento o a quien corresponda que actúe ya, porque en Sevilla, donde se registran temperaturas de riesgo, "no debería haber ni una clase sin climatizar".

La reacción del centro

La directora del Vara del Rey -que ha preferido no identificarse-, al ser preguntada por los dos casos de hemorragias nasales registrados este lunes en su centro, reconoce que "hace mucho calor en la planta superior" del mismo y que "se necesita que se acondicionen la cosas mejor".

No desvela si el centro tiene pensado acometer un plan de choque para afrontar la situación y proporcionarles a los alumnos un lugar fresco en el que escuchar la lección.

En su defensa, sostiene que "han reparado los aparatos de aire acondicionado que tenían arreglo" aunque no recordaba si, concretamente, la clase a la que pertenecen los alumnos que se encontraron indispuestos cuenta o no con una climatización adecuada. Puntualiza que la obra a la que se sometió el aula en cuestión no tenía nada que ver con este asunto: "sólo se colocaron unos azulejos".

Insiste en que en la Dirección son "los primeros que quieren solucionar esta situación" y que están haciendo "lo que está en su mano". No descartan contactar con el Consistorio o con la Junta de Andalucía para reclamarles ayuda.

No están solos

Los padres del CEIP Cruz del Campo han comprar ellos mismos ventiladores para refrescar las aulas.

Los alumnos del instituto Pablo Neruda de Castilleja de la Cuesta se han negado a entrar en clase como protesta por las altas temperaturas que sufren en las aulas.

Se han concentrado en su puerta principal del centro para protestar por el intenso calor que soportan, que llegan a alcanzar los 39 grados en algunos momentos de la jornada.

Critica la inacción del AMPA

