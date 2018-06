Las alertas frente al ruido mediático

El deber de la prensa en estos tiempos de ruido mediático es explorar la paradoja de bajar la voz para hacerse oír. No hay otro antídoto cuando la confusión se expande como una epidemia. La proliferación de emisores anónimos agarrados al altavoz de las redes sociales, esas poderosas herramientas de propaganda de agitación y emotividad, obliga al periodismo a hacer sonar aquella "campanilla" que advertía en las redacciones del siglo pasado de los teletipos más relevantes.

A esas campanillas, las alertas de entonces, se ha referido esta mañana Encarna Samitier, directora del diario20 Minutos en un discurso titulado El periodismo en tiempos de ruido, en la que ha disertado sobre los cambios del sector, los retos de la digitalización y, sobre todo, los ideales de la profesión y sus obstáculos. "Cuando hay una inundación, la primera carestía es la de agua potable", ha dicho Samitier, citando a Iñaki Gabilondo y refiriéndose a la evidencia de que "más cantidad de información no implica mejor información", ha indicado en un acto organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla y patrocinado por La Caixa que se ha celebrado en la sede del Club Empresarial Antares.

Hechos como "el Brexit, el simulacro del referéndum en Cataluña o el surgimiento de una figura como Donald Trump en Estados Unidos" probablemente no habrían existido sin la aparición de dicho ruido, ha señalado Samitier, para quien "la veracidad, el rigor y los valores democráticos" han de seguir siendo el frontispicio del periodismo, ese tilín dedicado a separar lo importante de lo irrelevante, la carne del hueso y el fruto de la cáscara; en definitiva, el periodismo veraz del periodismo basura.

La directora de 20 Minutos, rotativo que pertenece como Heraldo de Aragón al grupo de comunicación Henneo, se ha referido a la validez de la información de cercanía, signo de identidad del periódico gratuito y del diario aragonés en la vigente era de lo global. "Como el Grupo Joly, nuestro modelo acentúa la cualidad de la prensa regional de calidad y vertebradora", ha afirmado Samitier, quien ha recordado su presencia en una tierra, Andalucía, donde se aprobó la Constitución de 1812, la que ancló “la libertad de imprenta, de expresión y de información”, conformándose así los pilares de la prensa actual. “Sin periodismo no hay democracia”, ha sentenciado.

Porque el oficio, pese al triquitraque del signo del tiempo, continúa centrándose en contar historias con el objetivo de "transformar la sociedad para mejor", ha insistido Samitier, cuyo origen en la profesión, en 1976, está arraigado al corazón de la Transición, cuando en las redacciones la mujer era poco menos que una rara avis.

La reivindicación de la causa de la igualdad entre los sexos y "la defensa de la Constitución y la Monarquía Parlamentaria, los derechos humanos, la educación, la sanidad y las pensiones públicas", así como la "unidad de España dentro de la diversidad y solidario entre sus gentes", fueron los pilares sobre los que construyó su discurso Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de Henneo Media y de la Asociación de Editores Europeos, refiriéndose previamente a que "la independencia de prensa no significa neutralidad".

En un repaso al recorrido mediático de los últimos años, De Yarza, quinta generación de periodistas, fue autocrítico al mencionar que el sector "no ha estado acertado y no esperaba la crisis que estaba por venir", sintetizando tales hitos como de "tormenta perfecta" que, a la postre, ha servido para que su grupo de comunicación no haya dejado de extenderse. De esa apuesta, ha indicado De Yarza, ha derivado un modelo que "ha multiplicado por seis el número de trabajadores". Henneo es hoy el séptimo grupo de comunicación de España.

Frente a las autoridades asistentes al desayuno-coloquio, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el consejero de Turismo y Deportes, Javier Fernández; el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco; y el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez; De Yarza ha previsto “la consolidación del sector en los próximos años o meses” después del ciclón de la crisis económica y los cambios en el modelo industrial del periodismo.