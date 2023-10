"No puedo pensar qué hubiera pasado si aquel día decido no acudir a mi cita"

Hace apenas diez meses, a finales del pasado enero, Francisca Ruiz, de 53 años, acudía con tranquilidad, al igual que la vez anterior, a realizarse la mamografía rutinaria del programa andaluz de cribado de cáncer de mama sin poder imaginarse que aquella cita era sólo el principio de un giro inesperado a su vida. Con todo, tuvo que pasar aproximadamente un mes para que Francisca tomara conciencia, como ella misma explica, en medio de "una confusión".

"Me llamaron para que acudiera al Hospital de Écija y, como yo tenía pendiente otra ecografía, me creí en todo momento que me llamaban para cambiarme esa cita y acudí tan tranquila, sola, porque mi marido no podía acompañarme, y tampoco le dimos más importancia", recuerda. "Al llegar al hospital me dicen que a lo que yo iba ese día era a hacerme una mamografía. Yo insisto en que no. Que la mamografía ya me la había hecho hace un mes. Me hicieron una biopsia. Fue ahí cuando se me pasó rápidamente por la cabeza, tengo algo, me han visto algo seguro", añade.

A día de hoy, hace ocho meses que Francisca fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Osuna. En concreto, el 11 de abril. Ha pasado ya su tratamiento de radioterapia y ahora continúa con otro hormonal en pastillas. Recuerda emocionada el día que hizo sonar la Campana de los Sueños en el Hospital Virgen del Rocío, donde recibió esta terapia.

Echando la vista atrás, con su vida totalmente recuperada, rememora el día en el que llegó a casa contando que, lo que creía era una cita para una ecografía sin importancia, acabó en una biopsia y un diagnóstico de lo más inesperado. "Se lo conté a mi marido y llame a mi hermana y nos quedamos todos en shock. A mí se me pasó de todo por la cabeza. Me decía a mí misma que no me iba a tocar a mí, pero al mismo tiempo me respondía que por qué no", añade. "La verdad que siempre tuve muy buen pronóstico. Los médicos desde el principio me dijeron que, dentro de los malo, parecía que no era de lo peor, pero eso no quita la incertidumbre que provoca esta enfermedad. Te paras y dices tengo cáncer ", recalca.

La importancia del cribado

En su caso, acudir a aquella cita para la realización de una mamografía rutinaria fue clave para que se lo pudiesen detectar a tiempo y no fuese "de lo peor". Francisca relata que siempre fue optimista y confió en lo que los médicos insistían en transmitirle: "que iba a salir todo muy bien". Y así fue. Ahora, asegura que se ha recuperado a la perfección y que se encuentra bastante bien.

"La verdad es que ninguna de las dos veces que me han citado para hacerme la mamografía desde que entré por edad en este cribado me he planteado no acudir. Si por cualquier cuestión lo hubiera dejado pasar este año, cuando hubiera ido a la próxima cita dentro de dos años, la cosa ya hubiera estado, seguro, mucho peor . No puedo ni pensar qué habría pasado", subraya aliviada Francisca, que insiste en la necesidad de que todas las mujeres acudan a esta revisión que se realiza cada dos años incluida en el programa andaluz de Detección Precoz del Cáncer de Mama. La población diana actual en Andalucía es de los 50 a los 71 años, y se seguirá ampliando próximamente de los 47 a los 49 años.

La importancia del cribado de cáncer de mama la recalca el jefe de sección de Cirugía General del Hospital de Osuna y coordinador de la Unidad de Patología Mamaria, Francisco Muñoz, donde fue intervenida Francisca. El de esta vecina de Cañada del Rosal es uno de los 145 casos detectados en este área sanitaria en lo que va de año. En total, 8.544 mujeres han pasado por el cribado de cáncer de mama en este 2023."El cáncer de mama es un problema de salud pública", afirma contundente el doctor Muñoz, que hace especial mención al "bache" de la pandemia de Covid, cuando se redujeron los diagnósticos, y que, como consecuencia, ha disparado la incidencia. En esta línea, Francisco Muñoz insiste: "más de la mitad de casos que detectamos, vienen por el cribado, de ahí la suma importancia que tiene".

El cirujano recalca que los nódulos no palpables, como el caso de Francisca, son los más comunes. "La paciente acude a su cita cada dos años para hacerse una mamografía y ahí se puede detectar un tumor cuando aún es inapreciable al tacto humano", explica. En el caso de Francisca, era de apenas ocho milímetros. "Muy, muy pequeño", recalca. La precoz detección hizo todo lo demás. "La misma tarde de la operación se fue a casa. Es un claro ejemplo de que el cribado salva muchos tumores, con tratamientos mínimos y muy eficaces, porque, aunque no se sabe a ciencia exacta, en unos cinco o siete años, Francisca se hubiera notado ya un bulto en el pecho y, a partir de ahí, el pronóstico y los pasos a seguir son otros", destaca.

"Para nosotros como profesionales, y la mujer lo comprende con el tiempo, estos casos son un feliz hallazgo. Es sólo un paréntesis en su vida. Por eso es tan importante el cribado. A mí siempre me gusta recalcar una idea y es que el cáncer de mama no lo tiene sólo la paciente, es un duelo que pasa la familia entera y que pone a prueba amistades y demás relaciones personales. Por eso, cuanto antes, mucho menos traumático todo", concluye.