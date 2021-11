Iceta: "No se trata de alterar las colecciones de los museos, sino de sumar"

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha asegurado este lunes durante su visita al Museo Arqueológico de Sevilla, donde ha conocido el proyecto de rehabilitación y reforma, que hay que aprovechar la digitalización para hacer los museos más accesibles a toda la ciudadanía. "No se trata de alterar las colecciones, sino de sumar".

Iceta ha afirmado que es buena la existencia de museos nacionales y que se mantengan en su integridad. De los 80 museos nacionales, ha explicado, 64 han sido transferidos a las comunidades autónomas. Y de los 16 que permanecen bajo la batuta del Estado, sólo 8 están en Madrid.

En el caso del Museo Arquológico, el ministro ha insistido en que no hay previsión alguna para trasladar obras, aunque ha defendido que los que se expone es un patrimonio de todos: "Por eso tiene que estar a disposición de todos. Yo creo que este museo está completo, lo que no quiere decir que se pueda enriquecer en el futuro. No pensamos en modificar, pero sí en compartir y en digitalizar".