Itálica afronta una etapa decisiva en su candidatura a la Unesco y la Junta de Andalucía tiene la llave

Itálica reúne todas las condiciones y cuenta con características que la hacen única pero, en esta etapa del camino, necesita de la implicación de la Junta de Andalucía para llegar a ser Patrimonio Mundial. La candidatura de la ciudad romana a la prestigiosa lista de Unesco ha entrado en una fase decisiva. Civisur, la asociación civil que puso en marcha y ha desarrollado la candidatura desde 2016, presentó en enero de 22 el formulario de inscripción (expediente de defensa) al ministerio de Cultura para su evaluación y una de las consideraciones realizadas por el experto que lo analizó es que es necesario que la Junta de Andalucía se implique en la candidatura. Por ello, desde Civisur esperan que así sea y que la nueva etapa sea afrontada por la Junta en solitario o en colaboración con ellos. El pasado mes de junio la presidenta del consejo asesor de la candidatura y co presidenta del Civisur, Concha Cobreros, mantuvo un encuentro con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en el que habría obtenido este compromiso que ahora hay que articular.

En el horizonte está la fecha de marzo de 2024, cuando el renovado formulario de Itálica podría ser entregado de nuevo al ministerio de Cultura para que lo vuelva a evaluar y tenga en cuenta a la ciudad romana creada por Adriano si decide presentar una candidatura española a Patrimonio Mundial. Ese es el paso que hay que dar, por lo que desde el consejo asesor de la candidatura (órgano creado por Civisur para el desarrollo de la misma) esperan que la Junta de Andalucía, como administración competente y propietaria del bien, les comunique cómo se articulará la colaboración en esta etapa decisiva. "Tanto desde el ministerio como los expertos internacionales que participaron en junio en las jornadas internaciones sobre la candidatura de la ciudad adrianea de Itálica valoran la promoción desde una asociación civil, pero señalan que en esta última fase necesitamos la colaboración de la Junta de Andalucía. En la reunión que tuvimos con el consejero y los directores generales de Patrimonio Histórico y Museos y Conjuntos Culturales aceptaron esta implicación", señala Concha Cobreros.

En esa cita celebrada en junio quedaron emplazados a septiembre para darle forma a cómo sería esa colaboración que Civisur aceptaría que fuera protagonizada en solitario por la Junta de Andalucía. El trabajo que hay que hacer de aquí al próximo mes de marzo consiste en reelaborar y completar algunas de las partes del formulario ya presentado, como desarrollar más el descubrimiento de las trazas del circo, que ya estaba apuntado, o el plan director que compete a la Junta como propietaria. "Nos tenemos que poner de acuerdo. Desarrollar un protocolo de actuación, que la Junta de Andalucía decida si quiere seguir en solitario o en colaboración con nosotros. Las dos formas nos parecen correctas, pero hay que hacer un mínimo acuerdo. Y ser ágiles si queremos presentar el formulario en marzo. La financiación que se requiere es muy poca porque hay mucho trabajo ya hecho. Tenemos que estar preparados si el ministerio hace una convocatoria para presentar una candidatura, aunque también sabemos que el momento político actual es complicado y el consejero tiene mil cosas en la cabeza", añade Cobreros.

Itálica ya es patrimonio mundial

La valoración de la candidatura de Itálica realizada por el experto del ministerio de Cultura resultó un tanto decepcionante para los miembros de Civisur y su consejo asesor, del que forman parte expertos de talla mundial. A grandes rasgos, señalaba que el trabajo realizado era muy bueno pero que la candidatura no era muy pertinente al haber muchos bienes romanos ya en la Lista. Desde Civisur siempre se ha resaltado el valor único que tiene la ciudad creada por Adriano, por lo que se propusieron rebatir con argumentos de peso esta afirmación.

Para ello, del 14 al 16 de junio se celebraron las Jornadas Internacionales sobre la Candidatura de la Ciudad Adrianea de Itálica. Las más que interesantes conclusiones de esta cita las firman Félix Arnold, director científico del Deutsches Arhäologischen Institut en Madrid; Elena Calandra, direttore del Istituto Centrale per l’Archeologia de Italia; Annalisa Lo Monaco, profesora titular de Arqueología de La Sapienza Università di Roma y Anna María Reggiani, directora general emérita del Departamento de Arqueología del Ministerio de la Cultura de Italia. La principal conclusión de estos expertos de talla mundial es más que clara: "Manifestamos nuestro convencimiento de que Itálica, de por sí, es ya Patrimonio Mundial y sólo falta su reconocimiento formal".

Pero, además, realizan un minucioso informe donde dejan clara algunas cuestiones puestas en duda por el ministerio de Cultura.

Según la opinión unánime de los expertos internacionales el sitio arqueológico de Itálica reúne todas las condiciones necesarias para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. En relación con su Valor Universal Excepcional (VUE) defendido en el citado formulario, los expertos confirman la idoneidad de los criterios II y IV: "Que el urbanismo adrianeo de Itálica es un testimonio excepcional del intercambio de ideas y valores diversos del ámbito circunmediterráneo que contribuyó a constituir el momento de máximo esplendor cultural del Imperio romano. Además, que es el único ejemplo eminentemente representativo de un conjunto arquitectónico de nueva planta que ilustra de manera excepcional la concepción del espacio urbano y los rasgos definidores de la arquitectura monumental en época adrianea".

Más allá de lo desarrollado en el formulario, reconocen el valor de Itálica, Ciudad Adrianea, como testimonio excepcional de la civilización romana, "un elemento clave en el origen del concepto de la Europa moderna; una Europa que, ayer como hoy, busca la plenitud del ser humano y que está basada en la ciudadanía entendida como el ejercicio de derechos que son el fundamento de la libertad. Una Europa que respeta la diversidad y crea espacios para la integración e inclusión cultural y religiosa. Valores que están en el fundamento de la Itálica Adrianea. Lo que nos lleva a proponer la inclusión del criterio III de Unesco".

En relación al informe realizado por el ministerio, existe un conjunto de observaciones dirigidas al plan director y a la planificación de la gestión: "Entendemos que estas están fundamentalmente recogidas en el Plan Director ya redactado por la Junta de Andalucía, donde se incluyen la financiación, gobernanza, recursos humanos e interacción entre el patrimonio y el turismo. Los expertos coinciden en la necesidad de aprobar este plan director del Conjunto Arqueológico de Itálica para fortalecer la gestión del bien".

Este grupo de expertos considera el valor del conjunto de Itálica en su continuidad histórica desde sus más remotos orígenes hasta el presente. "La transformación que la ciudad experimentó a comienzos del siglo II d.C. la proyectó como un símbolo que llega hasta nuestros días. Así, el espíritu del lugar se ha mantenido vivo en la memoria colectiva, creando un sentimiento de identidad en la comunidad ciudadana. La continuidad de Itálica se percibe también a través de diversos testimonios en la moderna Sevilla y en el actual Santiponce".

Por otro lado, discrepan con el Gobierno en considerar que existe una estrategia global -que no se explicita (“no hace falta explicarla dado el destino de este informe”, se dice)- que impida la presentación de esta candidatura a la evaluación de Unesco: "Por parte de este organismo internacional no existe ninguna referencia a una estrategia global, por lo que nos parece perfectamente viable la continuación del expediente pues los valores indicados avalan, a nuestro juicio, esa consideración como Patrimonio Mundial". Sí coinciden en que una asociación civil no puede abordar por sí sola esta nueva fase de la candidatura, por lo que plantean la necesidad de una colaboración más estrecha con la Junta de Andalucía.

Los expertos en sus conclusiones felicitan al consejo asesor de la candidatura por el enorme esfuerzo realizado en la redacción del formulario, con la participación activa de un grupo multidisciplinar de expertos y valoran que esta iniciativa se promueva y gestione desde una asociación civil y con el respaldo de todas las instituciones públicas (Junta de Andalucía, Diputación Provincial, ayuntamientos de Santiponce y Sevilla, Universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Internacional de Andalucía, etcétera) y privadas, así como de la ciudadanía.