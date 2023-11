José Luis Sanz condena "los actos violentos en las sedes de los partidos"

Sevilla ha sido escenario los últimos días de movilizaciones contra la ley de amnistía que promueve Pedro Sánchez para garantizar su continuidad como presidente del Gobierno de España. La última ha tenido lugar este martes, frente a la sede provincial del PSOE, en la calle Luis Montoto. Dicha concentración reunió menos participantes que la del lunes, cuyo escenario fue la calle San Vicente, donde se encuentra la sede del PSOE andaluz.

Más allá de las proclamas políticas -en las que incluso se escucharon críticas a Felipe VI-, en las protestas sevillanas no se ha llegado a alcanzar el grado de violencia de las convocadas en Madrid en la calle Ferraz, donde se ubica la sede central socialista. Tal situación obligó a la intervención policial, que también se ha convertido en motivo de polémica.

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, se ha hecho eco este miércoles de dichas movilizaciones. A preguntas de los periodistas, ha señalado lo siguiente: "no me gustan las concentraciones no autorizadas ni ante las sedes de los partidos políticos".

La "hipoteca" de España

Sin mencionar en ningún momento al PSOE, sí ha reconocido que "entiende" los motivos que pueden llevar a manifestarse en la calle contra los propósitos de Pedro Sánchez. La razón, "la posiblidad de que el presidente de España hipoteque el futuro del país". "Esto justifica que nos podamos manifestar", ha abundado.

A continuación, ha incidido en que "no soy partidario de esas concentraciones ni al nivel que están llegando". Y ha ido más allá: "Condeno los actos violentos en las sedes de los partidos políticos".

Otras voces del PP

Unas declaraciones que se producen en un momento en el que la crispación por las negociaciones del PSOE con los independentistas catalanes -con las que se garantizan los apoyos suficientes para un nuevo Gobierno en coalición con Sumar- han pasado de la esfera política a la calle.

Las declaraciones de Sanz se mantienen en línea con las expresadas por la cúpula nacional y regional del PP los últimos días. En concreto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha condenado cualquier ataque a la sede un partido político. También lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también ha respaldado la actuación policial. Debe recordarse que estas movilizaciones sí están apoyadas por Vox.