–No sólo en turismo, sino en otros sectores, repite como un mantra la necesidad de inversores externos. ¿Y los autóctonos?

–Necesitamos a alguien que desde fuera invierta más, porque a quienes tenemos aquí... Todavía no invierten lo suficiente. Aunque es cierto que los territorios que más avanzan y que mejor están generando riqueza en el mundo son aquellos capaces de atraer inversión externa, no son territorios endogámicos que piensan exclusivamente en “lo que somos es lo que queremos ser”. Tenemos que ser capaces de transformarnos.

–En paralelo a esa pujanza turística que tanto defiende, ¿por qué no crece en paralelo el empleo?

–La creación de empleo va a un ritmo que no es aceptable. Es verdad que estamos en una senda de crecimiento, pero es lenta. Esto nos genera incertidumbre porque todos sabemos que tiene que crecer a un determinado ritmo y porcentaje para que sea un empleo sensible. Pero además es que tampoco podemos caer en que el empleo se genere únicamente en un monocultivo, en este caso el turismo. Por eso he defendido una estrategia metropolitana, y está en el Plan Estratégico 2023, de desarrollo productivo. Y ahí, la promoción económico-industrial del área metropolitana tiene que estar liderada por la capital, pero yendo de la mano de Dos Hermanas, de Alcalá, del Aljarafe...

–¿Una marca?

–Sí. Una marca. Una estructura. Un órgano de promoción económica... Hace falta. Porque así aprovecharíamos más las oportunidades. Iríamos juntos a la búsqueda de inversores. En esa área, qué más me da a mí que una industria importante se instale en Dos Hermanas, en la Rinconada o en Isla Menor. Estará en nuestra área. Eso es lo importante. Si tienes unas características que la llevan al Parque de la Cartuja, perfecto. Pero si lo que necesita son unos terrenos que se los ofrece Dos Hermanas, perfecto también.

–Igual, lo que se dice igual, no le dará como alcalde.

–Permítanme tener una mentalidad más amplia que la exclusivamente recaudatoria de un alcalde.

–¿Recuperará el Plan Centro?

–Hay que reordenar la movilidad en el centro. Hay que restringir el vehículo privado indiscriminado pero en paralelo hay que garantizarle a los sevillanos que vamos a mejorar y a incrementar el transporte público. Aquí la oferta del tranvía es vital. En este mandato va a haber claramente un plan de restricción del vehículo privado indiscriminado. Insisto en este último término: indiscriminado. Esto hay que imposibilitarlo. Hay personas que usan el casco urbano para cortar, no van al centro. En el Plan Centro falló la comunicación. Ahora no podemos repetir ese fallo. Que la gente, los residentes, no crea que va a estar enjaulada. Y tenemos que acabar también con esa carga y descarga indiscriminada como la que hay ahora, a cualquier hora del día; esto hay que organizarlo. Y esto hay que hacerlo ya. No cabe más demora.

–¿Qué opinión le merecen iniciativas como Sevilla Ya?

–Es muy necesaria. Sirve para cambiar la cultura de la implicación de la sociedad civil sevillana en proyectos estratégicos. No cabe sólo quejarnos o apelar al agravio comparativo. Sevilla no puede sólo quejarse, tiene que implicarse en proyectos estratégicos. Hay que hacer algo, a veces simplemente apoyando a las instituciones, como el Ayuntamiento, en sus demandas, y otras defendiendo ante esas instituciones las reivindicaciones de la ciudad.

–¿Faltan empresarios en Sevilla?

–El tejido empresarial tiene que crecer, y en músculo también. Sevilla es un territorio estratégico del sur de Europa y debe ser consciente. Por ejemplo, empresas como Ryanair o Amazon lo han visto. Lo verán otros.

–¿Sevilla es una la gran olvidada de las otras administraciones?

–Hay que decir que en los últimos 15 años no se puede aceptar lo que se ha asignado en inversiones a Sevilla en los Presupuestos Generales del Estado. Y sobre todo con infraestructuras que estaban lanzadas y que es inexplicable que se ralentizaran hasta pararse. Esta es la cuarta ciudad de España. Así que ya nos toca. Es ineludible. La Administración del Estado tiene que compensar ya el déficit de inversiones en Sevilla.

–¿Con qué grupo de la oposición alcanzará más acuerdos?

–Con Adelante Sevilla y con Ciudadanos.

–¿Con Ciudadanos? No lo parece por el último pleno.

–No es Ciudadanos en el Ayuntamiento, es a nivel general. Parece que tiene problemas de identidad. ¿Quieren ser protagonistas o secundarios? Invito a su portavoz a ser lo primero llegando a acuerdos por la gobernabilidad de Sevilla. Ahora tienen un perfil bajo. Este alcalde no tiene mayoría y tiene que llegar a acuerdos de ciudad. Y no le cierro la puerta a nadie, ni al PP.

–¿Puede haber un escenario de todos contra Espadas?

–Que se relajen. Ya he dicho claramente que no soy el objetivo a batir en las próximas municipales.

–¿Por qué anunció de manera tan contundente y clara que este es su último mandato?

–Esto es una labor de equipo. No es un proceso que lo acomete sólo una persona. Lo lidera, sí, pero nadie es imprescindible. En política hay que decidir las etapas que cada uno quiere asumir. En Sevilla, el mandato más largo ha sido de doce años. Lo normal ha sido uno. Cuando yo termine también habré cumplido doce años en el Ayuntamiento, aunque un mandato fue en la oposición. Y empleándome a fondo. Es un tiempo suficiente durante el que demostrar que se tiene un modelo de ciudad que puede ser llevado a la práctica.

–Y después, ¿el salto a la Junta? Está en todas las quinielas.

–Yo no hago las quinielas. Las hacen otros. Voy a ser absolutamente sincero: ser alcalde de Sevilla es una responsabilidad enorme. Y en ello estoy. Y para vaciarme. No para especulaciones.