Juan Espadas: "Quien se acerca a las hermandades como a una bolsa de votos no siente lo que hacen"

A escasos días vista de la Semana Santa, el alcalde Juan Espadas se niega a ser considerado como uno de esos políticos que se acercan a la fiesta con la intención del intruso interesado a dejarse ver en los ambientes cofrades. Especialmente en la de esta 2019, inmersa por el calendario en la vorágine de una campaña electoral. "Estoy por convicción", asegura. "Y cuando deje de ser alcalde mi compromiso con las hermandades será aún mayor, porque he visto en estos años de primera mano todo lo bueno que hacen en muchos barrios con personas necesitadas".

-Su presencia en actos cofradieros, sobre todo en estas fechas, ¿son una exigencia del cargo o se siente a gusto en ellos?

-Soy un sevillano creyente al que le encanta la Semana Santa. He demostrado en ocho años, como concejal y como alcalde, que no estoy de pose. Estoy por convicción. Y las hermandades lo saben y así lo han reconocido. Me identifico con la inmensa ciudadanía de Sevilla, que ama a su Semana Santa y le gustan las tradiciones pero que, además, no se queda embelesado sólo en eso. También tiene una visión de la ciudad moderna con otros elementos culturales adicionales a nuestras tradiciones.

-Un partido como Vox se presenta proclamando que es el defensor de esas tradiciones.

-Con respecto a la Semana Santa y a nuestras tradiciones no creo que los sevillanos vayan a encontrar a un alcalde más defensor de ellas que yo mismo. Otros están en eso por apariencia.

-¿Y no son también las hermandades, como otras organizaciones, un importante caladero de votos?

-Quien se acerca a las hermandades porque ven en ella una bolsa de votos no sienten realmente lo que hacen.

-¿Usted cómo las ve?

Las hermandades son una prueba palpable de buena ciudadanía y de compromiso social más allá incluso del amor que sienten por sus imágenes. Ahí hay muy buena gente implicándose más allá de la propia vida de la hermandad en los problemas de la ciudad. Y cuando deje de ser alcalde mi compromiso con las hermandades será aún mayor, porque he visto en estos años de primera mano todo lo bueno que hacen en muchos barrios con personas necesitadas.