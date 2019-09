Juan Lebrón se despide de Sevilla con un vídeo

El productor Juan Lebrón, que recientemente ha anunciado en sus redes sociales su despedida de Sevilla tras una larga carrera jalonada por alguna de la mejores producciones audiovisuales que se han hecho en Andalucía, ha publicado este vídeo con alguna de sus mejores imágenes de Sevilla para decirle adiós a la ciudad que ha sido su cada durante casi cuatro décadas.

"Hace 33 años, fascinado por la Ciudad de mis Sueños, me instalé en #Sevilla. La he admirado, amado y servido, con obras que han mostrado su belleza y su cultura por todo el mundo. Ahora, toca llorarla. La mediocridad y la envidia me empujan hoy a abandonarla ¡Te quiero Sevilla!", ha expresado el productor en su Twitter

Este es un breve repaso a su filmografía

2015. Andalucía Monumental, dirigida y producida por Juan Lebrón. En producción.

2014. Andalucía Verde, dirigida y producida por Juan Lebrón

2013. Andalucía Siempre, dirigida y producida por Juan Lebrón 2007. Sevilla Clásica, dirigida y producida por Juan Lebrón

2003. Andalucía es de cine, serie de televisión dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y Juan Lebrón 1995. Flamenco, dirigida por Carlos Saura 1992. Sevillanas, dirigida por Carlos Saura

1992. Semana Santa, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón 1988. Sevilla Siempre, dirigida por José Luis Borau

1988. Por Querencia, serie de televisión para Canal Sur, 13 capítulos, dirigida por Paco Lobatón y producida por Juan Lebrón 1987 a 1991.

Produce para la Exposición Universal de Sevilla Expo'92: Expo'92 en marcha, La Ciudad del Futuro, Curro, El nuevo sur, La pasión por descubrir y Sevilla entre otras, dirigidas por José Luis Borau y Javier Martín Domínguez

1986. El Torcal de Antequera, dirigido por Antonio J. Betancor