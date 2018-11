De los dragones a ‘Star Wars’

"Me han contado que una candidata, una de nuestras adversarias, se ha comprado tres dragones, lo que no sabe esa candidata es que la fuerza está conmigo", sentencia, con media sonrisa a lo Harrison Ford, Juanma Moreno, mientras entra con su habitual fuerza la fanfarria inicial del capítulo cuatro de las Guerra de las Galaxias. Yoda lo acompaña. Lo cual es tranquilizador porque no hay mejor consejero en esa galaxia muy, muy lejana (aunque bajo su supervisión muera hasta el apuntador en el capítulo tres).

Es el final del vídeo promocional que el equipo de Moreno ha ideado en respuesta a que Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, haya decidido emular a Daenerys Targaryen e investida como khaleesi tenga decidido liberar a los andaluces de su yugo."Hemos sido durante mucho tiempo la guardia de la noche, pero las encuestas hablan de que nos hemos comprado por lo menos tres dragones. Y la guardia de la noche hay que mantenerla, pero si llegan los tres dragones acabamos antes con los caminantes blancos", advirtió la candidata de Rota.

La traducción para quien no tenga la trama de Juegos de Tronos fresca es que los caminantes blancos (los zombis, los malísimos de la obra de George R. R. Martin) son las personas que se han aprovechado de la clase media y trabajadora muchos años y, ahora, Rodríguez-khalessi va a invertir los roles y darle el poder que esperan desde hace mucho para tomarse la revancha.

Adelante Andalucía is coming es el eslogan compartido por las redes, al que le acompaña el señuelo: "La khaleesi andaluza tiene un secreto que contarte". Para ayudarla en la hercúlea tarea esta Antonio Maíllo como Jon Nieve, su actual pareja en la ficción, candidato a la vicepresidencia, y parece que a ser presidente del Parlamento y a cabalgar uno de los dragones que queda sin congelar.

Marín respondió que Andalucía parece más un “agujero negro” que la ‘Guerra de las Galaxias’

El candidato de Cs, Juan Marín, también participó ayer de este viaje mental de los líderes de ambos partidos a mundos imaginarios. "Parece que las elecciones andaluzas son una película, que esto es la Guerra de las Galaxias y realmente Andalucía es un agujero negro", fue su aporte.

Marín, menos dado parece a la fantasía, apuntó a que "alguno se cree que estamos en un simulacro, en una película" y que "esta campaña electoral no deja de sorprendernos, incluso con vídeos muy simpáticos, por no calificarlo de otra manera".

Falta por saber si los candidatos a la Presidencia de la Junta de PP y Adelante Andalucía se han lanzado a por el voto friki y van a seguir con las referencias a los mundos de evasión con los que disfrutan cientos de miles de andaluces, son cosas de la nueva política o cuando se entre en la recta final de la campaña dejaran los experimentos para la intimidad del hogar y usando sólo gaseosa.

Lo que también falta por saber si Susana Díaz participará en este juego y qué personaje del universo geek se pedirá. Sus asesores estarán trabajando en ello. Antes de decidirse mirarán la aceptación que logren en redes sociales, el verdadero ojo de Saurón de los tiempos que corren.