La Junta de Andalucía avala el nuevo barrio de Sevilla en el Pítamo

“El Servicio de Urbanismo informó con fecha 15/02/2015 el documento aprobado inicialmente; dado el carácter preceptivo del mismo, no corresponde emitir nuevo informe”. Ésta es la respuesta dada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Sevilla que avala el nuevo barrio en el Pítamo para 30.000 vecinos que arranca en 2024. El documento zanja el intento del Partido Popular de poner en jaque el proyecto urbanístico a través de otro informe solicitado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en el que se sostiene que carece de evaluación ambiental y no se puede desarrollar. El gobierno municipal defiende que, en ese documento, la entidad autonómica se pronuncia como propietario de una parte de estos suelos y no como órgano ambiental.

Los socialistas argumentan que no pesa ningún informe contrario ni advertencia por parte de la Junta respecto a la tramitación de los desarrollos urbanísticos del entorno de Villanueva del Pítamo. El PP insiste en que median documentos según los cuales sería necesario un informe de evaluación ambiental estratégica, algo que el PSOE descarta al no ser retroactiva la regulación que obliga ese paso.

Según los populares, el Decreto-Ley 3/2015 de la Junta de Andalucía supuso una modificación de la Ley Ambiental Andaluza, con la introducción del instrumento de la evaluación ambiental estratégica, incluyendo en su disposición transitoria primera la obligación de “retrotraer la tramitación de los planes para adecuarlos a la tramitación ambiental prevista en la nueva ley, cuestión reiterada por la Junta” en otro decreto ley de 2020.

Frente a ello, el gobierno municipal expone que el plan parcial de estos suelos fue aprobado en 2014 cumpliendo toda la legalidad ambiental, asegurando que el cambio normativo de 2015 no tiene efectos retroactivos sobre los planes ya aprobados.

“No hay ningún informe en contra ni ninguna advertencia de la Junta”, expuso Antonio Muñoz en la sesión plenaria ante de acusar al PP de “sembrar dudas” sobre “una operación inversora de gran alcance” por parte de la iniciativa privada. De su lado, el portavoz popular, Juan de la Rosa, descartó que traten de paralizar ninguna tramitación. El alcalde defendió que la tramitación ya cuenta con los informes necesarios por parte de la Junta y las correspondientes gestiones en el seno de la Gerencia de Urbanismo, insistiendo en la idea de que el PP intenta poner en jaque la “seguridad jurídica” del proyecto, extremo que negó De la Rosa.

La fisonomía de la ciudad sufrirá un notable cambio en los próximos meses en esa zona por la apuesta de las administraciones y las promotoras privadas en varios proyectos. Sobre el mapa hay ahora la urbanización de parcelas junto a la Avenida Jerez, el desarrollo de los suelos del Cuartel de Su Eminencia, el proceso para renovar las viviendas de la barriada de Guadaíra con la construcción de VPO, el complejo residencial de Metrovacesa en Palmas Altas o el previsto desarrollo urbanístico de Regimiento de Artillería. Ahora hay que sumar un nuevo barrio en el Pítamo (entre los barrios de Bellavista y Montequinto) que contará con 9.730 viviendas en 2029.

El proyecto contempla 3.600 VPO y una parada para el Cercanías

La Gerencia de Urbanismo en coordinación con la Junta de Compensación Villanueva del Pítamo desbloqueó a finales del pasado enero la tramitación administrativa para el desarrollo urbanístico de los suelos de esta zona en el sur de la ciudad, avanzando en un proyecto público-privado que contempla viviendas protegidas, más de 18 hectáreas reservadas a servicios avanzados para empresas de innovación y tecnologías, y grandes áreas verdes y arboladas. En conjunto, sus promotores calculan 1.100 millones de inversión y cinco fases de ejecución, arrancando la primera en 2024.

Esta iniciativa, que supone desplegar la mayor bolsa de suelo urbanizable existente en la ciudad con 208 hectáreas, incide en el desarrollo de Sevilla hacia el sur y es posible tras su aprobación provisional hace unos días en el consejo de Urbanismo. Los siguientes pasos son la aprobación definitiva y realizar el proyecto de urbanización. Tras ocho años de trabajo para resolver cuestiones técnicas y económicas, el plan parcial del sector SUS-DBP-06 Villanueva del Pítamo ordena de forma detallada y pormenorizada los distintos usos de los suelos y encauza su ejecución urbanística para los próximos años.

El proyecto cuenta con varios hitos principales. Uno de ellos es que el nuevo barrio del Pítamo tendrá uno de los mayores desarrollos de vivienda protegida de Andalucía en estos momentos, con más de 3.600. Otro, la gran apuesta por las zonas verdes y arboladas, con una ampliación del Parque de Guadaíra y la incorporación de los arroyos a la ordenación urbanística, de forma que se integren en el sistema general de espacios libres de la ciudad en conexión con el anillo verde del Guadaíra. Entre zonas verdes y espacios libres existen 442.000 metros cuadrados.