Regreso triunfal de las huestes romanas

Sevilla es Roma. Siempre lo fue. En su historia, la provincia Bética; en su bautismo renacentista como Nova Roma. Y ahora lo vuelve a ser. La Plaza de España era un hervidero de gente que acudió para presenciar el desfile de las huestes romanas. Un recorrido triunfal. Venían desde los campamentos instalados en el Prado de San Sebastián, pero parecía que venían de la Dacia, de Britania o de Cartago. El realismo de su indumentaria, el rigor de sus movimientos evidencian que no era un carnaval. Detrás de la iniciativa Sevilla es Roma está el trabajo de historiadores, de arqueólogos, de antropólogos. Los niños disfrutaron por la mañana con las peleas entre gladiadores, que hoy continuarán. Un luchador explicaba que las espadas del gladiador eran más cortas que las de los legionarios "para provocar el combate cuerpo a cuerpo".

Existe una imagen uniforme de Roma, pero esta demostración, este viaje a la cultura de la Historia, al aprendizaje de los orígenes enseña las profundas diferencias entre las diferentes Romas. Sin salir del Prado de San Sebastián, estaban romanos del siglo II antes de Cristo, la Roma republicana sin emperadores; del siglo II después de Cristo, la de Trajano que volvía de la guerra de la Dacia; y el periodo tardorromano. No es lo mismo, explica Abel Santos, de la Colección Museográfica de Gilena, "pelear contra los cartagineses que contra los celtas". Este sevillano iba con atuendo de las guerras púnicas, con armadura de latón "que pesa tres veces menos que el bronce". Se enfrentaban a cartagineses, pueblo africano más afín en la defensa a los griegos y macedónicos. "Después hay que enfrentarse a los celtas, que no pincha, sino que cortan".

Varias legiones se dieron cita en la Plaza de España. La España que descubrió América y lo encarnó en la Exposición del 29 fue a su vez descubierta por los romanos, que dejaron acueductos y el Derecho Romano que se enseñó muchos años a dos pasos de allí, en la antigua Fábrica de Tabacos. El público jaleaba la disciplina castrense de la Ulpia Aelia de Sevilla, Hispania Romana, la V Baetica Vexilatio Traditio Malacitana y la Legio I Vernácula, además de los romanos de Gilena, localidad de la Sierra Sur de Sevilla, entre Osuna y Estepa, donde tuvo lugar la batalla de Munda. Un conflicto que llenó de dolor a sus contendientes pero incrementó el patrimonio histórico y arqueológico de la zona, donde reconstruyen en tamaño real una muralla romana, un atrio y unas caballerizas.

No fue un carnaval. "No vamos a jornadas medievales, es una actividad más científica que lúdica", dice Abel Santos. Simeón Rodríguez, de la legión malagueña, se lo toma como una lección de Historia. "En todas las películas de romanos, desde 'Gladiator' a 'Los últimos días de Pomepeya', incluso en 'Excalibur', van vestidos con la segmentata, que sólo se usó en Roma durante un siglo". Hubo también recreación de los cultos a la diosa Vesta y a Isis, divinidad egipcia cuya devoción imperó hasta que la prohibió Teodosio, pero no del todo. "La palabra pagano", dice Simeón, "viene de pago, campo, porque ese culto que desapareció en las ciudades se mantuvo en el campo". Los romanos tomaron este escenario donde se rodaron 'Lawrence de Arabia' o un episodio de 'La guerra de las galaxias'. Sevilla es Roma con más Negritos (en Semana Santa) y Roma es Sevilla con más Adriano. Itálica famosa. Impresionaron los trajes de las legiones y los romanos coreando consignas en latín. Con un apéndice de bárbaros.