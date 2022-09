Límites de horario al carril bici de San Jacinto: cuidado con circular en las horas centrales

El carril bici de la calle San Jacinto de Triana funciona desde este jueves con una limitación de horario durante las tardes de los días laborables y durante prácticamente todo el día los festivos.

El horario establecido limita la circulación por el carril bici de esta calle de 16:00 a 21:00 los días laborables y de 10:00 a 21:00 los festivos, según la medida que se aplica desde este jueves.

Hasta ahora el carril bici de San Jacinto no tenía límite de horario alguno. Estaba delimitado por dos rayas blancas. Las bicis podían pasar a todas horas. Solo una señal informativa recomendaba al ciclista “bajar de la bici en caso de aglomeración de personas”. La calle es tan comercial como Asunción, pero en San Jacinto no se prohíbía el paso en horario comercial.

A Contramano exige el estudio previo prometido

La asociación A Contramano ha acusado este viernes al Ayuntamiento de no realizar el estudio previo al que se comprometió con las asociaciones.

Y denuncia que el Ayuntamiento se ha "entregado a los intereses puramente comerciales que están conviertiendo las zonas peatonales de Sevilla un en parque temático al servicio de dichos intereses".

A Contramano insta a las vecinas y vecinos de Triana a permanecer "vigilantes ante la ocupación abusiva de San Jacinto y otras zonas peatonales por veladores y otras instalaciones que solo sirven a intereses comerciales privados y que hacen cada vez más imposible el paseo, la convivencia y la movilidad sostenible y saludable".

"El carril-bici de San Jacinto era una barrera y un estorbo para la expansión de los veladores ilegales en San Jacinto, que incumpliendo la normativa llegaban ya hesta el mismo límite del carril-bici, cuando no lo ocupaban parcialmente. Este y no otro es el verdadero motivo de su cierre parcial, precisamente en el horario que interesa a los hosteleros (no al resto de los comerciantes de la zona ni a los viandantes en general)", lamenta la entidad.

Desde A Contramano se exige al Ayuntamiento la realización del “estudio previo” prometido para (según reza en su propio comunicado) “que analice los momentos en los que se producen problemas de convivencia para determinar cuándo debe ser obligatorio desmontar de la bici o realizar un recorrido alternativo” como paso previo a cualquier actuación".

Exige además que los “recorridos alternativos” que prevé el acuerdo se plasmen en actuaciones y en señalizaciones concretas en el entorno de San Jacinto.

"Mientras tanto permaneceremos vigilantes ante la más que previsible ocupación del carril-bici de San Jacinto por veladores durante las horas de cierre del mismo", avisa.