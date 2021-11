Ciudadanos califica de “cortina de humo” la unidad antigrafiti de Lipasam

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha calificado este martes la nueva unidad antigrafiti anunciada en el día de ayer por Lipasam como “una auténtica cortina de humo” y “una campaña de autobombo del gobierno municipal” que “no da solución a la raíz del verdadero problema de las pinturas vandálicas en nuestra ciudad”. En este sentido, ha advertido de que “se trata de una medida vacía de contenido”, que “parece responder más a una alternativa improvisada del equipo de gobierno para acallar las críticas de las asociaciones de vecinos y entidades de comerciantes que a un plan coherente y efectivo que sirva para poner freno a la degradación estética que sufrimos por culpa de esta problemática”, ha indicado.

Pimentel ha explicado que “esta unidad viene a duplicar las funciones que ya realiza el servicio de limpieza de grafitis, pintadas y carteles con el que cuenta Lipasam desde hace años”. De hecho, “en la argumentación que dio el equipo de gobierno en el día de ayer para justificar la creación del grupo se indicaba que se centraría sólo en la retirada de pintadas vandálicas en zonas comerciales” y “pusieron como ejemplo los muros exteriores del Mercado del Tiro de Línea”. Sin embargo, “el servicio con el que ya cuenta Lipasam dice encargarse de las fachadas de edificios, cerramientos o vallas de solares en zonas públicas”. Entre ellos, “las propias plazas de abasto”, que “son de titularidad municipal”. Por tanto, “no entendemos cuál es la diferencia entre un servicio y otro”, confirmando que “este anuncio no es más que una campaña de promoción para el gobierno que no aporta nada nuevo a la ciudad”, ha señalado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha insistido en que “esta supuesta solución se olvida por completo de los espacios que se está viendo más afectados por la proliferación de los grafitis”, que “son principalmente las fachadas de las viviendas particulares”, especialmente “en las calles y plazas de la zona norte del Casco Antiguo”. En este sentido, ha explicado que “sus propietarios siguen estando indefensos ante las pintadas vandálicas” y “se ven en la obligación de tener que pagar de su bolsillo, una y otra vez, la limpieza de sus viviendas sin que desde el gobierno municipal sean capaces de ampararlos ni de garantizar su protección con el aumento de la vigilancia”. Por tanto, “lo primero que tiene que hacer el gobierno es dejar de engañar a los sevillanos y centrarse de una vez por todas en buscar una solución realista y efectiva a este problema”, ha advertido.

Pimentel ha recordado que “en el Pleno del mes de septiembre se aprobó una moción de nuestro grupo municipal para que Lipasam se hiciera cargo de forma gratuita de la limpieza de los grafitis de todas las fachadas del Casco Antiguo” y que “esta medida contó también con el apoyo de los concejales del PSOE que ahora parecen olvidarse del problema que tienen los vecinos y sólo se centran en los espacios públicos”. Por ello, ha exigido al gobierno municipal que “por una vez sea capaz de ejecutar las propuestas que se aprueban” y “estén del lado de esos vecinos que ven cómo vandalizan sus viviendas y negocios con total impunidad”, ya que “lo que no puede ocurrir es que “esta moción acabe guardada en un cajón como muchas otras”, mientras que “se sigue poniendo en riesgo la estética de una de las zonas históricas del centro de nuestra ciudad” que “no puede ofrecer esta imagen de abandono”, ha concluido.