Posible hallazgo del velero que recrea el viaje de Magallanes desaparecido tras un tifón

Todo parece indicar que el velero Pros, que recrea la aventura de la primera circunnavegación ha sido encontrado bajo el agua por el servicio portuario de Apra, en la isla de Guam. Esta, al menos, es la información que las autoridades locales han facilitado al capitán de la embarcación, José Solá.

Las operaciones de patrulla están siendo realizas por el servicio portuario junto con el US Coast Guard desde el paso del tifón Mawar por la isla y cuenta con cuatro barcos, algunos con dispositivos de escáner que están inspeccionando la zona en la que podría haberse perdido el velero Pros.

Aunque hasta ahora no han encontrado huellas concluyentes, existe una captura de imagen del escáner de uno de los barcos que forman la patrulla en la que puede distinguirse un barco de unos 70 pies de eslora y 18 de manga, que podría encajar con las dimensiones reales del Pros, según informan desde la asociación Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles.

El barco hundido está situado no demasiado lejos de donde se vio al velero por última vez, a una profundidad de unos 60-90 pies, "pero no hay aún certidumbre de que sea realmente el Pros. La captura de pantalla no detecta los mástiles y su nivel de detalle impide la confirmación", señalan desde la asociación, donde continúan a la espera de la confirmación oficial.

El velero Pros, que partió de Sevilla en agosto de 2019 para recrear la Vuelta al Mundo de Magallanes-Elcano, desapareció del puerto de Apra, donde estaba fondeado, el pasado 25 de mayo tras el paso del tifón Mawar por la isla de Guam.

El capitán José Solá y otros dos tripulantes españoles estaban en ese momento a salvo en casa de unos conocidos en esta isla. A través del localizador GPS instalado en el barco se constató en las primeras horas del paso del tifón que se desplazó de su lugar de fondeo, a pesar de que se habían tomado todas las medidas para asegurar el velero, y en una posterior inspección visual parcial de la bahía del puerto de Apra no ha sido encontrado.

El tifón Mawar, de categoría 4 y con vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora, ha sorprendido esta semana en la isla de Guam, un territorio no incorporado de Estados Unidos asentado en el Pacífico, a la expedición española que recrea en velero la Vuelta al Mundo de Magallanes-Elcano. La expedición, que partió en agosto de 2019 desde Sevilla, se encontraba en la isla desde hace unas tres semanas para proceder a la reparación de un pequeño problema en el motor de arranque y reanudar el viaje "en perfectas condiciones".