Los Martínez Almazán: la familia de Sevilla que se pasa la cuarentena cantando

No quiero salir. Ese es el irónico título de la versión que ha hecho la familia Martínez Almazán de la canción I want to be free, de la popular banda británica Queen. Esta reinterpretación, en la que participan los cuatro miembros de la familia, se ha convertido en viral en redes sociales y ha superado las 150.000 reproducciones en Youtube. Son un ejemplo más del lado más humorístico y positivo de la cuarentena por el coronavirus, que cumplen sonriendo y haciendo sonreír con su actuación ante la cámara.

El videoclip, grabado en el decimoquinto día del confinamiento, hace un repaso por las rutinarias y domésticas tareas que desempeñan día a día muchas familias al estar recluidos en los hogares. Desde cuidar las plantas hasta encalar la pared, pasando por juegos de niños o ver series en una tablet. La iniciativa no sólo ha implicado a los Martínez Almazán, sino que en el vídeo se pueden observar otra familia bailando desde otro bloque de pisos o a los vecinos del tercero, como se indica en la descripción del documento.

Y no es la primera versión que realizan, puesto que anteriormente lanzaron una versión del Sobreviviré de Monica Naranjo. En él mostraban la vida diaria de la convivencia familiar, donde la niña juega con el pelo de la madre o su marido tose sin ponerse el interior del codo en la boca, algo en lo que hacen hincapié en ambos vídeos siguiendo así las recomendaciones sanitarias.

Madre, actriz y cantante

Cristina Almazán, la madre esta cada vez más popular familia, es la impulsora de los vídeos. Almazán, formada en Centro de Artes Escénicas de Sevilla, acumula una notable trayectoria artística. Es habitual su presencia en obras de teatro, pero su rostro le puede resultar familiar al gran público gracias a su participación en series como La Peste o Allí abajo y películas como La trinchera infinita.

La pandemia del coronavirus le ha obligado a cambiar las tablas del escenario por las losetas de su casa, pero en ambos demuestra su valía ante el público, ya sea presencial o virtualmente.