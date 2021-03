Juan Ávila a sus afines: "No podemos dejar el partido en manos de cuatro sinvergüenzas"

Juan Ávila, candidato a la presidencia del PP de Sevilla, ha estallado en un mensaje de ocho minutos de duración que ha enviado a sus afines. El alcalde Carmona, impulsado por el PP andaluz en contra del PP nacional, asegura que ha mantenido reuniones al "más alto nivel", en referencia a sus encuentros con el presidente Moreno y la secretaria general, Loles López. Hay que recordar que Moreno, hasta ahora, no ha mostrado públicamente su apoyo a Ávila. "Nuestro presidente está sufriendo", desvela Ávila.

"Esto es vergonzoso y denunciable", afirma sobre las informaciones publicadas en medios digitales sobre el pago masivo de cuotas que habrían hecho afines a Ávila y que Génova frenó la pasada semana mediante la intervención directa de un abogado especialmente enviado desde Madrid.

Las afirmaciones de Ávila son demoledoras: "No podemos dejar el partido en manos de estos sinvergüenzas". Acusa a la otra candidatura, encabezada por Virginia Pérez, a Vox y al PSOE de hostigar el enfrentamiento interno de partido.

"Ir a las urnas ni tiene ningún sentido. Ellos han manipulado los datos y las votaciones. Están quitándonos transferencias que se han hecho desde cuentas familiares. En fin... No podemos ir como borreguitos al matadero para que nos degüellen y después decir que nos han ganado por mayoría".

"No podemos consentir las votaciones"

"No podemos consentir las votaciones. Tenemos que trabajar para que no se produzcan, aunque tenemos que seguir preparándolo todo para no dar visos de que las damos por perdidas".

Ávila critica especialmente a Génova: "Madrid no está siendo imparcial desgraciadamente". Y estalla: "Hay cuatro golfos, porque no hay otra palabra, que quieren seguir manteniendo el poder. Les importa una mierda este partido. Pero no preocuparse, el tiempo los va a poner en su sitio".

"Soy una persona humilde", dice. Sobre Juanma Moreno: "No me ha exigido, ni impuesto nada. Está superemocionado con las muestras de cariño que le he trasladado y que he recibido en todos los pueblos. Es absolutamente imparcial en esta situación". Sobre las elecciones dejó un mensaje retador: "No voy a aceptar que se abran los colegios, las sedes que tenemos, porque eso sería ya un pucherazo. Eso sería caer de forma indigna y no lo voy a permitir. He trasladado esta opinión a la secretaria general, que no consentiremos las votaciones si Madrid no hace nada y que tendremos que sentarnos, ver movilizaciones, dar traslado a los medios de comunicación, porque no le voy a dar el gusto de que nos ganen en unas votaciones que han manipulado, que han engañado y que lo están haciendo de forma deshonesta".

El PP regional acepta ya a Virginia Pérez como presidenta, pero pide una ejecutiva al 50%. Virginia Pérez prefiere que los cargos en la ejecutiva se repartan en función de los avales o de las votaciones de mañana sábado.