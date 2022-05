Medallas de Sevilla 2022: El palíndromo de Paco Correal para entender la ciudad

Palíndromo. Una esdrújula cuya pronunciación resulta un tanto complicada. Dícese de aquella palabra que se lee igual del derecho que del revés. El equivalente al número capicúa en las cifras. Pero Francisco Correal -Paquiño para quienes nos dedicamos al oficio de ver, oír y contar- le aporta mayor riqueza a esta figura literaria y le busca un sentido más pleno cuando su lectura es del final al principio. A la inversa.

Seguramente buena parte del público que ha acudido este martes al auditorio de Fibes para presenciar en directo la entrega de las medallas y títulos de Sevilla, coincidiendo con el Día de San Fernando -conquistador sin festivo- , no conoce esta palabra (palíndromo) ni su significado. Los rostros de algunos de los presentes los delata. Como también los descubre esa sonrisa que se dibuja en sus caras cuando este maestro del reporterismo, de la crónica a pie de calle -tan alejada de la realidad virtual en la que se han convertido muchos trabajos periodísticos-, ha ido poniendo ejemplo de palabras que, leídas del revés, guardan unos significados inimaginables.

En el caso de Sevilla, resulta "proverbial", según el cronista de Diario de Sevilla, quien en tierra hispalense dejó huella de su particular estilo narrativo en cabeceras como El Correo de Andalucía, Diario 16 y El País. La capital andaluza, leída al contrario, equivale a un adverbio y un verbo: "Allí ves". Allí en su dimensión temporal más amplia, que incluye a quienes "hicieron tan grande esta ciudad", como es el caso de los centenarios Nebrija, Elcano y Valdés Leal. Pero también es un allí en el espacio, que va más allá de la zona monumental y que toma el pulso en sus barrios más alejados, algunos de los cuales siguen suscritos a "la maldición estadística", la que refleja cada año el INE en los índices de pobreza.

No cabe duda de que este hijo de gallego nacido en Ciudad Real le tiene cogido el pulso y la medida a la ciudad que le ha concedido su medalla. Sus 45 años de oficio le han servido para llegar hasta las entrañas de una urbe, "escurridiza e indómita", a la que no sería fácil entrevistar. "La ciudad te habla, lo que pasa es que tú no la escuchas", ha aseverado este periodista que comparte podio con 25 galardonados más. De ellos, 23 son medallas; uno, Hijo Adoptivo; y dos, Hijas Predilectas.

Los premiados en un ángulo del escenario y en el opuesto, la corporación municipal representada por los portavoces de los partidos, la primer teniente de alcalde y el regidor hispalense, Antonio Muñoz, en su primera entrega de medallas como alcalde. En mitad del escenario, una pantalla donde se proyectan vídeos en los que artistas locales realizan trabajos manuales alusivos a los galardonados. Dos atriles para los presentadores: Cristóbal Cervantes y Mabel Mata. El arte de la oratoria es también el de la elegancia en la palabra, la dicción y la gesticulación. Ambos lo tienen. De sobra.

Unas pequeñas macetas conforman el pírrico exorno floral, reducido a la mínima expresión en un recinto metalizado y frío, cuyo aforo se ha quedado a la mitad en cuanto a asistencia de público. Al apagarse los focos, parece que hubiera más acompañamiento. La gala se abre con la fanfarria Plaza de España.

Quizás sea la edición en que menos trajes de chaqueta se suceden en el podio de los galardonados. Hay dos hábitos de frailes. El de Juan Dobado, que recoge la medalla por los 435 años de servicio a la ciudad de la Orden de los Carmelitas Descalzos del convento del Santo Ángel; y el de Pablo Noguera, bautizado por Sevilla como Hermano Pablo por sus largos años como secretario del cardenal Carlos Amigo, fallecido hace un mes. Por cierto, a este miembro de la Congregación Franciscana de la Cruz Blanca no se lo olvida mirar al cielo cuando recibe la medalla. Fidelidad más allá de la muerte.

También hay un clériman, el de Luis de Lezama Barañano, presidente fundador de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, entidad a la que se le otorga una medalla por su labor emprendedora. En esta categoría la reciben, de igual modo, la patronal de la construcción Gaesco, la empresa centenaria Rusvel y José María Capitán, exitoso empresario de restauración.

Pero, sin duda, quien más arriesga en esta gala es el bailaor Antonio Canales, con un kimono multicolor, sentado entre dos figuras de ámbitos distintos, pero que levantan la pasión de masas (y también la alegría): el futbolista Joaquín Sánchez y el bordador Francisco Carrera Iglesias, Paquili, un cerreño que ha llevado el arte sacro a la alta costura. Aunque si se trata de subrayar una novedad de calado en la indumentaria de los premiados -como bien apunta Cristóbal Cervantes-, éste lo protagoniza el propio Paco Correal, quien luce corbata, un complemento totalmente ajeno a su quehacer periodístico y callejero. Hay quien asegura nunca haberlo visto con tal componenda.

La lista de los sevillanos y entidades homenajeados con la medalla de la ciudad continúa: la Asociación Familiar La Oliva (AFO) por su labor en este barrio; al ginecólogo Gregorio Medina Blanco; a la pintora Teresa Duclós; al catedrático de la Hispalense Víctor Pérez Escolano; al ingeniero naval Ignacio Fernández Vial; y a la periodista y presidenta de la Fundación José Saramago, María del Pilar del Río.

Siguen los reconocimientos: Carlos Martínez Shaw como catedrático emérito en Historia Moderna; Asunción Fernández Camacho, investigadora científica; Lola Pons Rodríguez, catedrática de Lengua Española, cuya participación resulta fundamental en la conmemoración de los 500 años de Elio Antonio de Nebrija; Amparo Graciani García, catedrática afanada en promocionar el centenario de la Exposición del 29; el Centro Común de Investigación de la UE (JRC), con sede en la Isla de la Cartuja; y Cristina José Cruces Roldán, catedrática de Antropología Social y una de las primeras académicas expertas en flamenco.

El flamenco ha sido protagonista en esta gala por tres veces. En los nombres de Antonio Canales, Cristina José Cruces y de Manuela Carrasco, bailaora nombrada Hija Predilecta de la ciudad, título que comparte con la actriz María Galiana, quien, tras ejercer toda una vida de profesora de Historia, saltó a la fama por su participación en la película Solas de Benito Zambrano, grabada en el barrio de San Bernardo.

Galiana recibe este nombramiento en vísperas de una efémeride. Este martes cumple 87 años, un aniversario que, aunque no sea redondo, bien le vale para que la banda sinfónica interprete el Cumpleaños Feliz. No fueron los únicos cantos que se escuchan en el auditorio de Fibes. También suenan las voces de Cantores de Híspalis con una sevillana que trae a la memoria de los presentes a Pascual González, el juglar de la Calzá que falleció el pasado febrero.

Y de la música al silencio. El minuto en recuerdo de las últimas víctimas de la violencia de género, tres de ellas en Andalucía. Un homenaje cuando a Amparo Díaz Ramos le entregan la medalla de la ciudad por su lucha, como abogada, contra esta lacra social. El momento más emotivo, sin duda, lo protagonizan los representantes del pueblo ucraniano, que son distinguidos con el título de Hijo Adoptivo de Sevilla después de tres meses de invasión rusa. Una bandera del país, exhibida sobre las tablas del auditorio, recuerda el sufrimiento de quienes han tenido que abandonarlo y de los que aún siguen luchando entre sus fronteras. El público los aplaude en pie.

Medallas y nombramientos para quienes son ejemplo de ciudad. "Nos hacen crecer a todos con ellos", manifiesta el alcalde, Antonio Muñoz, en su discurso, donde no faltan las citas a Cernuda, un clásico en las intervenciones de esta jornada. "Seamos esa Sevilla capaz de afrontar los grandes desafíos que tienen todas las grandes ciudades en este siglo XXI", ha referido Muñoz, que ha hecho hincapié en la cultura como "eje de transformación urbana". La cultura, la creación de empresas, la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la igualdad. Los pilares de la ciudad del futuro, que toma como ejemplos los nombres y apellidos de estos hijos ilustres. Palíndromo de amor, que leído del revés -como dijo Paquiño- es esta nueva Roma de la Bética.